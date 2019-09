Pyjama-Aktion: Amazon Leipzig spendet 53 000 Euro gegen Kinderkrebs

Leipzig

Das Amazon-Logistikzentrum Leipzig hat 50 000 Euro an den Verein „Paulis Momente Hilft“ gespendet sowie 3000 Euro an den Förderverein der Kinderonkologie Leipzig(Kinderkrebs-Forschungshilfe). Übergeben wurde das Geld am Mittwoch bei einem Termin an der Uniklinik.

Die Spende ist Teil der weltweiten Initiative Amazon Goes Gold, die Kinder im Kampf gegen Krebs unterstützt. Als Zeichen ihrer Solidarität gingen am 18. September mehr als 6000 Mitarbeiter in Deutschland in Pyjamas zur Arbeit, wie auch Kollegen in Europa, Nordamerika und Australien. Die Pyjamas sollen daran erinnern, dass krebskranke Kinder lange Zeit im Krankenhaus – und im Pyjama – verbringen müssen. In Deutschland kamen bisher über 150000 Euro an lokalen Spenden für Krebseinrichtungen und -initiativen für Kinder zusammen.

Von lvz