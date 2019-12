Pyro-Würfe bei Anti-Polizei-Protest in Connewitz – Demo zieht weiter

Leipzig

Der Abend begann ruhig, dabei war im Vorfeld zum Teil Schlimmes befürchtet worden: Die Leipziger Polizei rückte am späten Freitag zu einem Großeinsatz in den Süden der Stadt aus – zum Schutz einer polizeikritischen Versammlung.

So versammelten sich am Startpunkt, dem Südplatz, unter dem Dröhnen eines Polizeihubschraubers ab etwa 17.30 Uhr laut städtischer Versammlungsbehörde rund 350 dunkel gekleideten Versammlungsteilnehmer, um über Karl-Liebknecht-Straße, Bernhard-Göring-Straße, Wolfgang-Heinze-Straße und Bornaische Straße in Richtung Connewitzer Kreuz zu laufen. 150 Teilnehmer waren vom Anmelder avisiert. In der offiziellen Version für die Anmeldung des Aufzugs bei der Stadt lautete das Motto „Gegen Polizeigewalt und Willkür“. Ein Internet-Aufruf auf dem Szeneportal „ Indymedia“ vom Dienstag war allerdings martialischer betitelt: „Gegen Bullen, Gentrifizierung und Faschismus“.

Der Aufzug begann schließlich mit Redebeiträgen am Südplatz – unter anderem über die Abschiebung in der Leipziger Hildegardstraße, die im Juli eskaliert war und bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Unter „ACAB“-Rufen („All Cops are Bastards“) setzte sich der Zug kurz nach 18.30 Uhr in Bewegung. Dabei auch mehrere Feuerwerkskörper gezündet und in Richtung Polizei geworfen. Die Ordnungshüter reagierten noch vergleichsweise entspannt. „Wir möchten darauf hinweisen, dass dies zu unterlassen ist“, twitterte das Social-Media-Team. „Silvester ist erst Ende des Monats.“

Auf ihrem zügigen Marsch Richtung Süden schlossen sich immer mehr Teilnehmer dem Aufzug an. Parolen gegen Polizei und Gentrifizierung, etwa „Die Häuser denen, die drin wohnen“, bestimmten die akustische Kulisse. Gegen 19.15 Uhr erreichte der Zug erstmals das Connewitzer Kreuz.

An der Ecke Meusdorfer und Bornaische Straße wurden gegen 19.45 Uhr erneut mehrre Feuerwerkskörper geworfen. Die begleitenden Polizisten setzten Schutzhelme auf, die Zug durfte seine Route jedoch fortsetzen. Polizisten versuchten, die Werfer aus der Menge herauszuholen. Abgesehen davon sowie von Rufen gegen die Polizei blieb der Demozug laut LVZ-Reportern friedlich.

Von LVZ