Neues Wohngebiet am See - „Quartier Cospuden“ erhitzt die Gemüter in Markkleeberg

Es geht weiter mit den Plänen für das künftige, unter den Nachbarn im Zöbigker Winkel nicht unumstrittene „Quartier Cospuden“. Derzeit liegt der Bebauungsplan aus. Die Markkleeberger dürfen sich dazu äußern.