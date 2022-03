Leipzig

Der neue Rohbau unmittelbar südlich der Leipziger Messe ist für Passanten schon gut zu erkennen. Auf dem früheren Quelle-Areal entsteht jetzt ein modernes Verteilzentrum für den Versandhändler Amazon. Bis zu 648 Kleintransporter sollen dort ab Herbst 2022 gleichzeitig andocken können, um Pakete und Päckchen einzuladen und dann zu den Kundinnen und Kunden zu bringen. Von dem Standort aus werde künftig nicht nur die Metropole Leipzig beliefert, sondern auch weite Teile des Umlandes und der Region, bestätigte am Mittwoch ein Amazon-Sprecher.

Bauherr für das Verteilzentrum mit 26.000 Quadratmetern Nutzfläche ist die Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Demire) mit Sitz in Hessen. Der milliardenschwere Entwickler von Gewerbeobjekten hatte 2015 in Leipzig nicht nur das vormalige Quelle-Areal, sondern fast zeitgleich auch die Gutenberg-Galerie (ein Hotel- und Bürokomplex im Graphischen Viertel) erworben. Seitdem wurden die Leerstände an beiden Orten deutlich verringert.

Energieeffizientes Gebäude und Elektro-Ladesäulen

LogPark Leipzig heißt das 33 Hektar große Areal direkt neben der Neuen Messe inzwischen. Dort, wo jetzt der Rohbau zu sehen ist, war 2021 ein früheres Hochregallager abgerissen worden, erläuterte Demire-Sprecher Michael Tegeder auf LVZ-Anfrage. Der Nachfolger werde ein besonders energieeffizientes Gebäude (im KfW-55-Standard) und verfüge über zahlreiche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Neben dem Auslieferungslager seien noch Büro- und Sozialflächen sowie 94 Fahrrad- und 173 Auto-Stellplätze in einem Mitarbeiter-Parkhaus eingeplant.

Weil Amazon in der Region besonders viele Arbeitskräfte sucht, wurde an der Petersstraße in der Leipziger City ein Rekrutierungsbüro eröffnet - direkt neben dem RB-Fanshop. Quelle: Jens Rometsch

Amazon habe den ganzen Komplex für zunächst 15 Jahre exklusiv angemietet. „Es handelt sich um eine Erweiterung“, erklärte Tegeder. Ein zudem bereits bestehender Mietvertrag mit dem Versandhändler über eine 20.000 Quadratmeter große Freifläche aus dem Jahr 2020 sei gleichzeitig um 15 Jahre verlängert worden. Dort betreibt Amazon bereits ein modulares Verteilzentrum – teilweise noch provisorisch in Zelten. Künftig sollen auf dieser Fläche Parkplätze mit Ladestationen für elektrische Lieferfahrzeuge eingerichtet werden.

Alle Säulen des Versandgeschäfts im Raum Leipzig

Inwieweit der Neubau auch eine Kapazitätssteigerung und zusätzliche Jobs bringt, dazu wollte sich die deutsche Zentrale des weltgrößten Internethändlers nicht äußern. Zunächst mal gehe es darum, die Provisorien vor Ort zu beenden und den Beschäftigten bessere Bedingungen zu bieten, so der dortige Sprecher. Amazon bilde im Raum Leipzig nun alle Säulen des Versandgeschäftes ab.

Erst würden die Waren im 2006 eröffneten Logistikzentrum an der Torgauer Straße (75.000 Quadratmeter Hallenflächen, etwa 1900 Beschäftigte) zusammengestellt, dann die Päckchen im Sortierzentrum im Starpark Halle (160 Jobs) sortiert, teilweise über das regionale Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle (20.000 Quadratmeter, 200 Jobs) verschickt oder über die Verteilzentren in Schkeuditz (9500 Quadratmeter, 120 Jobs) sowie im Leipziger LogPark an die Lieferfahrzeuge übergeben. Letztere kommen zum Teil von selbstständigen Unternehmen.

Rekrutierungsbüro im Petersbogen eröffnet

Um den wachsenden Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Mitteldeutschland besser zu erfüllen, habe Amazon in der Leipziger City unlängst ein Rekrutierungsbüro eröffnet. Dort würden alle Interessenten beraten, fänden auch Schulungen statt, so der Sprecher weiter. Dieses Büro befindet sich in der Peterstraße – direkt neben dem RB-Fanshop im Petersbogen.

Um das wachsende Verkehrsaufkommen im LogPark zu bewältigen, wurde für Amazon ein eigenes Zufahrtskonzept erstellt. Zudem verpflichtete sich der Eigentümer Demire, auf seine Kosten eine stillgelegte Ampelanlage an der Messe-Allee zu erneuern, die spätestens mit der Fertigstellung des Neubaus wieder den Betrieb aufnehmen wird.

Momox mietet dauerhaft 86.000 Quadratmeter

Laut Demire-Sprecher Tegeder sind auf dem früheren Quelle-Areal nun keine Logistikflächen mehr frei – und auch nur noch wenige Büro-Bereiche. Erst vor wenigen Wochen habe mit Momox der größte Mieter im LogPark eine komplette Halle dazu genommen und sich nun insgesamt 86.000 Quadratmeter für weitere fünf Jahre gesichert. Momox ist ein Internethändler, der sich auf den Wiederverkauf gebrauchter Artikel spezialisiert hat.

Das 1994 eröffnete Areal galt einst als größtes Versandzentrum Europas. Es wurde für den damaligen Brachenriesen Quelle mit 184.000 Quadratmetern Hallen- und Büroflächen errichtet. Heute zählen zu den dort tätigen Unternehmen auch der koreanische Automobilzulieferer Mobis Parts Europe sowie der Logistikriese DB Schenker.

Von Jens Rometsch