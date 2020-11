Leipzig

Wer am Samstag in Leipzig gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren will, kann seine Anreise bei einem Plauener Busunternehmen buchen – deutschlandweit. Von Stuttgart aus kostet die Anreise 80 Euro, von Cottbus 45 Euro – alles unter dem Label „Honk for Hope“ (“Hupen für die Hoffnung“). Möglich macht es der Plauener Busunternehmer Thomas Kaden, der mit seinen „Kaden-Reisen“ bereits Gruppenfahrten zur Anti-Corona-Demo nach Berlin im August durchgeführt hat. Am Samstag sollen allein zwischen Leipzig und Baden-Württemberg fünf Linien pendeln. Alles in allem will Kaden 150 Haltestellen in der gesamten Republik anfahren.

„Gesundheitsgefährdend bis lebensmüde“

Hunderte Corona-Skeptiker, die stundenlang in vollen Bussen sitzen? Kaden verspricht auf seiner Website, im Bus Masken zur Verfügung zu stellen. Ob seine Fahrgäste diese auch tragen, sei aber deren „individuelle Sorge“. Selbst kontrollieren will er nicht. Der Leipziger SPD-Landtagsabgeordnete Holger Mann sieht das kritisch. „Diese Demonstration wird vermutlich ohnehin schon die größte Corona-Party des Jahres“, sagt er. „Aber in diesen Zeiten Linienbusse voll zu machen, halte ich für gesundheitsgefährdend bis lebensmüde.“ Mann will bis zum Wochenende die Rechtmäßigkeit der Reisen prüfen lassen. Laut sächsischer Corona-Schutzverordnung gilt in Reisebussen, in denen nicht der Mindestabstand eingehalten werden kann, die Maskenpflicht.

Von Josa Mania-Schlegel