Querdenken, Gegenproteste, Bundesliga: Leipzig erwartet Ausnahmezustand

Leipzig

Keine Verbote, dafür aber massive coronabedingte Einschränkungen: Die für Sonnabend angemeldeten Versammlungen sollen nach einer abschließenden Entscheidung der Stadt mit begrenzten Teilnehmerzahlen und überwiegend stationär stattfinden. Aufgrund der geltenden Vorwarnstufe seien pro Kundgebung maximal 1000 Teilnehmer zulässig, so die Versammlungsbehörde. Man sei dabei „in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sowie den Anmeldern“ gewesen.

Die personelle Obergrenze könnte laut Anmeldung bei der Versammlung der „Bewegung Leipzig“ von 15 bis 19 Uhr auf der Opernseite des Augustusplatzes erreicht werden. Motto der Kundgebung mit bis zu 1000 Teilnehmern: „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“. Ursprünglich hatten die Organisatoren, die der Querdenken-Bewegung nahestehen, eine Demo um den Innenstadtring geplant. Es sei allerdings nicht zu kontrollieren, wie viele Menschen tatsächlich am Samstag zur Demonstration kommen werden, hatte der Versammlungsleiter der „Bewegung Leipzig“ erklärt. Die Veranstaltung werde gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei beendet, sofern diese ausufere.

Mehrere Protestveranstaltungen

Zu Protesten gegen die Gegner der Corona-Maßnahmen ruft das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ auf. Die größte Kundgebung mit bis zu 1000 Teilnehmern soll gemeinsam mit dem DGB Leipzig von 14.30 bis 22 Uhr in Sichtweite zur „Bewegung Leipzig“ auf der Gewandhausseite des Augustusplatzes stattfinden – Motto: „Nazis den Platz nehmen – in Leipzig und überall“. Darüber hinaus sind ab 14 Uhr weitere Versammlungen von „Leipzig nimmt Platz“ angemeldet worden: Am kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz und am kleinen Willy-Brandt-Platz mit jeweils rund 100 Personen sowie an der Runden Ecke am Dittrichring mit etwa 200 Teilnehmern. Zudem ist von 14.30 bis 16.30 Uhr ein Fahrradaufzug des Bündnisses geplant. Die Route verläuft von Lindenauer Markt über Kuhturmstraße, Jahnallee, Willmar-Schwabe-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße bis zur Runden Ecke.

Für diesen Fahrradaufzug hatte die Versammlungsbehörde eine Ausnahme gemacht und nicht auf eine ortsfeste Kundgebung beharrt. Dies sei „aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar“, hieß es. Gleiches gilt für einen Aufzug unter dem Motto „Hände weg von unseren Grundrechten“, der ab 13 Uhr mit etwa 70 Fahrzeugen starten soll.

Direktes Aufeinandertreffen

Abends kommt es dann am Richard-Wagner-Platz zu einem erneuten Aufeinandertreffen von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten. Von 19 bis 20.30 Uhr will sich die „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ unter dem Motto „Tag der Freiheit! Impfpflicht nein Danke!“ mit 150 bis 500 Sympathisanten am nördlichen Richard-Wagner-Platz versammeln. Von 19 bis 22 Uhr ist „Leipzig nimmt Platz“ mit 150 Leuten ebenfalls am Richard-Wagner-Platz.

Die Stadt prognostiziert aufgrund dieser zahlreichen Versammlungen ein „erhebliches Besucher- und Verkehrsaufkommen im erweiterten Innenstadtbereich“. Zumal am Samstagabend ab 18.30 Uhr auch noch das Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ansteht. „ Es wird dringend empfohlen, dies bei der individuellen Planung zu berücksichtigen“, so die Stadt. Bei der Anreise und Teilnahme sei außerdem auf die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Menschenansammlungen zu achten.

Von Frank Döring