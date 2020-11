Leipzig

Tausende wollen am Sonnabend in Leipzig gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren, die Anmelder mobilisieren deutschlandweit, auch im rechtsradikalen Milieu. Wo aber sollen so viele Demonstrierende schlafen? In einer Telegram-Gruppe stellen bereits einige wohlgesonnene Leipziger ihre Schlafcouch bereit. Aber es kursieren auch Angaben über Hotels. „B&B akzeptiert keine Demo-Gäste“, schreibt Nutzer Sven. Das überrascht nicht: Laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung dürfen Hotels nur Gäste aufnehmen, die „für notwendige, insbesondere berufliche Zwecke“ auf Reisen sind. Das Betreiben von Übernachtungsangeboten für touristische Zwecke hingegen ist untersagt.

Alle drei Motel Ones sind ausgebucht

Umso mehr überrascht dann eine offenbar authentische Buchungsbestätigung des Motel One an der Nikolaikirche, die in der Gruppe triumphierend herumgereicht wird: „Die Teilnahme an einer Demonstration gilt nicht als touristische Reise“, heißt es da, „und somit ist die Übernachtung möglich.“ Gegenüber der LVZ widerspricht Motel One: „Die Teilnahme an einer Demonstration erkennen wir in diesem Zusammenhang nicht als geschäftliche Reise an.“ Allerdings erklärt dies nicht der Leipziger Standort, sondern die Geschäftsführung aus München.

Für eine Nachjustierung, wer übernachten darf und wer nicht, dürfte es ohnehin zu spät sein: Alle drei Leipziger Motel Ones sind für das Demo-Wochenende komplett ausgebucht.

Chef einer Immobilienfirma bietet Hilfe an

Am Montagabend geht auf Telegram noch ein Geheimtipp herum, allerdings nicht in einer Gruppe, sondern von User zu User. Das „ Don Giovanni“ in Kleinzschocher würde noch Gäste aufnehmen. Es sei überdies ein Hotel, „das zu unserer Sache steht“. Ein Anruf bei Wirtin Silvia Droese. „Ich lasse mir von den Gästen gegenzeichnen, dass sie geschäftlich da sind“, sagt sie. „Mehr kann ich nicht tun.“ Dann beginnt sie über die Verdienstausfälle zu klagen, die der Lockdown ihr beschert.

In der Telegram-Gruppe der Demonstrierenden wird derweil beratschlagt, was ein triftiger Grund für eine Geschäftsreise sein könnte. Man könne einfach behaupten, man sei in Leipzig, um einen Oldtimer zu kaufen, schlägt jemand vor. Der Geschäftsführer einer Leipziger Immobilienfirma bietet gar an, eine Teilnahmebescheinigung für ein imaginäres Seminar auszustellen.

Die Leipziger Polizei erklärte, sie beobachte das Geschehen auf Telegram und würde etwaigen Fake-Bescheinigungen nachgehen. Ihre gesamte Einsatzplanung für den Sonnabend will die Polizei am Freitagnachmittag vorstellen.

