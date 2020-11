Mehrere Tausend Menschen werden am Samstag bei der „Querdenken“-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. Kurz vorher gibt es noch immer Uneinigkeit um den Ort der Demo. Die LVZ begleitet den Tag im Liveticker.

Vor einer Woche demonstrierte Querdenken 089 in München. Am Samstag werden Tausende in Leipzig erwartet. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa