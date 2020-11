Proteste am kommenden Samstag - „Querdenken“ meldet Demo in Leipzig an – Kommune will „konsequent durchgreifen“

Gut zwei Wochen nach ihren außer Kontrolle geratenen Protesten am 7. November haben die „Querdenker“ nun wieder eine Demo in Leipzig angemeldet. Auf den Augustusplatz können sie dabei nicht, sagt die Kommune, und kündigt hartes Durchgreifen gegen Maskenverweigerer an.