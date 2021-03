Leipzig

Am Montagabend versammelten sich mehrere Personen in der Leipziger Innenstadt für Mahnwachen und Demonstrationen. Aus dem Lagezentrum der Polizei erfuhr LVZ.de, dass sich ab circa 17 Uhr zunächst etwa 30 Personen für die Veranstaltung #FreeBelarus vor der Nikolaikirche versammelten.

Die Teilnehmenden sprachen ihre Solidarität gegenüber der Demonstrierenden in Belarus aus und kritisierten die dort anhaltende Polizeigewalt.

Ab 19 Uhr stießen allmählich weitere Menschen auf dem Nikolaikirchhof hinzu. Diese hatten sich jedoch unangemeldet für eine “Querdenken”-Demonstration zusammengefunden.

Polizei erwartete unangemeldete Demo bereits

Die Aufrufe hierzu hatte die Polizei bereits auf Twitter sowie in diversen Telegram-Gruppen tagsüber beobachtet, teilte eine Sprecherin am Abend mit. Auch in 35 anderen sächsischen Orten kam es zu diesen unangemeldeten Versammlungen.

Eine halbe Stunde später setzte sich die Gruppe von etwa 50 Teilnehmenden durch die Innenstadt in Bewegung, kam jedoch lediglich bis zum Messehof. Hier traf sie auf Gegenprotest, der sich zügig formiert hatte.

Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Schutzverordnung

Die inzwischen etwa 80 Personen beließen es jedoch bei gegenseitigen “verbalen Vorwürfen”, sodass die Lage bis in den Abend für die Beamten überschaubar blieb. Die Polizei griff vereinzelt ein, um Identitäten festzustellen und mehrere Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen anzuzeigen.

