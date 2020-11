„Querdenken“ verstößt gegen alle Auflagen – und zieht trotzdem über Leipzigs Innenstadtring

Leipzig

Zunächst durften sie gar nicht in die Leipziger Innenstadt. Doch zwei Gerichtsentscheidungen und ein paar Stunden später zogen am Samstagabend tausende Anhänger der „ Querdenken“-Bewegung triumphierend über weite Teile des symbolträchtigen Innenstadtrings. Und das, obwohl sie an diesem Tag gegen alle Auflagen und Verfügungen verstoßen hatten.

Begonnen hatte Großkundgebung am Mittag auf dem Augustusplatz denkbar friedlich – mit einem gesungenen Mantra. Unendliches Bewusstsein, Harmonie und innere Stärke. Heilpraktikerinnen aus Süddeutschland falteten ihre Hände vor der Brust und schlossen die Augen. Familien aus dem Norden klappten neben der Oper Campingstühle auf und schälten Äpfel. Wie schon bei anderen Veranstaltungen von „ Querdenken“ zog der Unmut über staatliche Corona-Einschränkungen erneut ein vielfältiges Publikum an. Leute aus der Esoterik-Szene, Verschwörungstheoretiker, Rentner mit Peace-Fahnen, bekannte Gesichter aus der rechtsextremistischen Szene sowie Hooligans. Doch vor allem viele dem Schein nach ganz normale, durchschnittliche Menschen, Ehepaare jenseits der 50, junge Familien, Freundeskreise.

Kollektive Ignoranz der Corona-Regeln

Eines einte sie an diesem Sonnabend in der Leipziger City: die kollektive Ignoranz der Corona-Vorgaben. Aus Sorge wegen des Infektionsrisikos hatte die Stadt die Kundgebung auf die Neue Messe an den Stadtrand verlegt, die geplante Demo um den Ring war wegen der Corona-Verordnung ohnehin untersagt. Doch am Samstagmorgen kassierte das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) diese Entscheidung und gab unter Auflagen grünes Licht für das Event in der Innenstadt.

Immer wieder wies die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen und auf Tafeln an ihren Fahrzeugen darauf hin, Mindestabstände einzuhalten und Maske zu tragen. „90 Prozent der Versammlungsteilnehmer haben den Mund-Nasen-Schutz nicht getragen“, konstatierte später Polizeisprecher Olaf Hoppe. Auch der Versammlungsleiter forderte die Teilnehmer mehrfach auf, die Abstände einzuhalten, warnte vor einer drohenden Auflösung der Versammlung. Dafür sei extra die Versammlungsfläche erweitert worden, wobei die Polizei auch gegen Gegendemonstranten vorging.

Kabarettist und Fußballweltmeister

Auf der Bühne traten noch Kabarettist Uwe Steimle mit einer Erich-Honecker-Parodie, Christoph Wonneberger, von 1986 bis Ende Oktober 1989 Koordinator der montäglichen Friedensgebete in der Nikolaikirche, und Fußballweltmeister Thomas Berthold auf. Doch um 15.35 Uhr löste die Versammlungsbehörde die Veranstaltung auf. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 20.000 Menschen hier zusammengekommen, nach Angaben der Initiative „Durchgezählt“ waren sogar 45.000 Menschen vor Ort. Die Stimmung wurde nun zunehmend aggressiver. Es kam zu Schlägereien und Rangeleien mit Einsatzkräften. Auch Übergriffe gegen Pressevertreter blieben nicht aus, die Deutsche Journalisten-Union sprach von 32 zum Teil brutalen Übergriffen auf Medienvertreter.

Doch eine Auflösung der Versammlung fand faktisch nicht statt, im Gegenteil. Etliche Teilnehmer formierten sich auf dem Ring und liefen vom Augustusplatz in Richtung Hauptbahnhof. An einer Polizeisperre am Wintergartenhochhaus flogen Böller und andere Wurfgeschosse auf Beamte. Demonstranten forderten die Polizisten auf, sie durchzulassen. Die Polizei versuchte, mit Durchsagen die Lage zu entspannen, und forderte die Menge auf, in Richtung Brandenburger Straße weiterzulaufen. Doch die Demonstranten wollten auf den Ring, den Schauplatz der Montagsdemos gegen das SED-Regime im Herbst 1989.

Attacken gegen Polizisten

Weil immer wieder Einsatzkräfte attackiert wurden, reagierte die Polizei schließlich mit Pfefferspray, wodurch mehrere Demo-Teilnehmer verletzt wurden. Doch massivere Gewalt setzte die Ordnungsmacht nicht ein. Schließlich wurden die Polizeiabsperrungen regelrecht überrannt und die Massen konnten ungehindert den Innenstadtring in Besitz nehmen. „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, skandierten sie und „Merkel muss weg“. Allerdings konnten sie aufgrund einer Blockade von linken Gegendemonstranten nicht den kompletten Ring überqueren. Polizeieinheiten lotsten die Massen daher über Burgplatz, Barfußgässchen und Markt zurück zum Augustusplatz.

Hier forderte die Polizei erneut zum Verlassen des Platzes auf. Es gebe keine weiteren Versammlungen mehr, hieß es. Doch das war dann scheinbar auch schon egal. Es wurde getanzt und gesungen. „So ein Tag so wunderschön wie heute.“ Bisher seien 30 Straftaten registriert worden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Weitere Details sollen im Laufe des Sonntag bekanntgegeben werden.

