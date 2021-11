Leipzig

Beim „Querdenken“-Protest der so genannten „Bewegung Leipzig“ auf dem Augustusplatz ist die maximale Teilnehmerzahl bereits vor dem offiziell angekündigten Beginn um 15 Uhr erreicht worden. Das bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber LVZ.de. Die seit Freitag geltende Corona-Vorwarnstufe erlaubt Versammlungen nur stationär und mit höchstens 1000 Menschen.

Bereits vor dem Beginn des "Querdenker"-Protests um 15 Uhr war die maximale Anzahl von 1000 Teilnehmern erreicht. Rund um die abgesperrte Fläche stehen aber viel mehr Menschen. Nach Schätzungen befinden sich auf dem Augustusplatz 2000 bis 3000 Demonstranten.

Ursprünglich hatte die „Bewegung Leipzig“ einen Protestzug über den Innenstadtring mit 3000 Menschen angemeldet. Wie der Protest nun stattfinden kann und was mit Personen passiert, die sich der Demonstration noch anschließen wollen, muss noch geklärt werden, sagte Hoppe. Weitere Demonstranten drängten auf den Platz. Die Zugänge zur Fläche auf dem Augustusplatz wurden jedoch laut Reportern vor Ort abgeriegelt. Die Polizei bildete eine Kette aus Fahrzeugen. Kurz nach 15 Uhr begann die Kundgebung.

Anmelder Bernd Ringel hatte unter der Woche erklärt: „Wenn es ausufert, werde ich die Versammlung gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei beenden.“

Mehrere Menschen in Gewahrsam

Bereits im Vorfeld der Demonstration hatte die Polizei am Samstag mehrere Personen in Gewahrsam genommen, wie Polizeisprecher Hoppe bestätigte. Bei einem der Festgesetzten handelt es sich offensichtlich um den Berliner Corona-Leugner „Captain Future“. Der in Verkleidung auftretende Mann führt seit vergangenem Jahr eine selbsternannte Freedom-Parade an, die regelmäßig an Corona-Demos in der ganzen Republik teilnimmt.

Hier wird heute in Leipzig demonstriert 1. Bürgerbewegung Leipzig 2021 - „Tag der Freiheit! Impfpflicht nein Danke!„, 19:00 bis 20:30 Uhr - ca. 150 bis 500 Teilnehmer, ortsfest nördlicher Richard-Wagner-Platz 2. Bewegung Leipzig - „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ – 15:00 bis 19:00 Uhr: 1.000 Teilnehmer, ortsfest Augustusplatz, Opernseite 3. Leipzig nimmt Platz - „Nazis und Co. den Platz nehmen“ – 14:00 bis 16:30 Uhr - ca. 250 Teilnehmer - Fahrradaufzug - Route: Lindenauer Markt (Sammlung und Auftakt) - Kuhturmstraße - Jahnallee - Freifläche Willmar-Schwabe-Straße (Zwischenkundgebung) - Friedrich-Ebert-Straße - Käthe-Kollwitz-Straße - Runde Ecke (Beendigung & Anschluss an dortige Kundgebung) 4. Leipzig nimmt Platz - „Nazis den Platz nehmen - in Leipzig und überall“ - 14:30 bis 22:00 Uhr - ca. 100 Teilnehmer - Kundgebung - kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz. 5. Leipzig nimmt Platz - „Ernsthaft? Immer noch Revolution??“ - 14:30 bis 22:00 Uhr - ca. 100 Teilnehmer, ortsfest kleiner Willy-Brandt-Platz. 6. Leipzig nimmt Platz - „Nazis den Platz nehmen - in Leipzig und überall“ - 14:30 bis 22:00 Uhr - ca. 200 Teilnehmer, ortsfest öffentlicher Fußweg im Bereich der Runden Ecke, Dittrichring 24. 7. Leipzig nimmt Platz - „Nazis den Platz nehmen - in Leipzig und überall“ - 19:00 bis 22:00 Uhr - ca. 150 Teilnehmer, ortsfest Richard-Wagner-Platz 8. Leipzig nimmt Platz & DGB Leipzig - „Nazis den Platz nehmen - in Leipzig und überall“ - 14:30 bis 22:00 Uhr - ca. 1.000 Teilnehmer, ortsfest Augustusplatz, Gewandhausseite 9. Greenpeace Leipzig - „Mobilität für Mensch und Klima: Verbrennerausstieg beschleunigen, lebenswerte Städte gestalten“ – 12:00 bis 15:00 Uhr - ca. 5 Teilnehmer, ortsfest Karl-Heine-Straße, vor dem Karl-Heine-Platz. 10. „Hilfe für Afrika“ – 15:00 bis 16:00 Uhr - ca. 100 Teilnehmer, ortsfest vorderer Grillplatz im Rosental. 11. Fahrzeugaufzug –„Hände weg von unseren Grundrechten“, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ca. 70 Fahr-zeuge, Nordplatz à Paunsdorf Center 12. MLPD Leipzig – „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“ – 11:00 Uhr – 14:00 Uhr, ca. 15 Teilnehmer, ortsfest kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz

Ein Jahr nach den eskalierten „Querdenker“-Protesten, bei dem unter anderem Hooligans und Rechtsextrem Polizisten sowie Journalisten angegriffen hatten, steht Leipzig erneut ein aufgeladener Demo-Tag bevor. Insgesamt zwölf Demonstrationen finden statt. Als Reaktion auf die Ankündigungen der „Bewegung Leipzig“ wurde auf Initiative von „Leipzig nimmt Platz“ breiter Gegenprotest angemeldet, dem sich unter anderem Parteien und der DGB anschließen wollen.

Wasserwerfer und Reiterstaffel im Einsatz

Die Polizei hat mit Unterstützung aus sieben Bundesländern einen Großeinsatz vorbereitet und hält unter anderem eine Reiterstaffel und Wasserwerfer bereit. Hauptziel sei es, die Corona-Auflagen durchzusetzen. „Wir werden zielgerichtet darauf drängen, dass die Demos stationär bleiben“, so Polizeisprecher Hoppe. Um Störungen zu unterbinden, seien auch Platzverweiszonen in der Innenstadt eingerichtet worden.

Eine angemeldete Autodemo von Kritikern der Corona-Maßnahmen sammelte sich bereits gegen 13 Uhr mit rund 30 Fahrzeugen am Nordplatz. Der Korso soll unter dem Motto –„Hände weg von unseren Grundrechten„ zum Paunsdorf Center führen. Bereits am Abend fuhr ein Korso der “Querdenker“-Szene mit zwölf Fahrzeugen durch die Stadt. Zwei der Autos seien dabei mit Eiern beworfen worden, so Hoppe.

Von Anton Zirk, Frank Döring, Matthias Puppe und Robert Nößler