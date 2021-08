Der Umbau des Stadions von RB Leipzig kommt voran. Deshalb werden viele Fans auf Neuerungen stoßen, wenn sie jetzt wieder in die Red-Bull-Arena kommen. Was alles verändert wurde, lesen Sie hier.

So soll das Stadionrund von RB Leipzig spätestens am Jahresende aussehen: Die Zuschauersitze sind nicht mehr blau, sondern rot. Am Dienstag veröffentlichte RB diese Computer-Animation, die den neuen Anblick vorweg nimmt. Quelle: RB Leipzig