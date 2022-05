Leipzig

RB Leipzig trennt nur noch ein Spiel vom Einzug ins Finale der Europa League. Am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL+) reicht den Leipzigern nach dem Hinspiel-Erfolg gegen die Glasgow Rangers (1:0) in Schottland schon ein Remis. Wer das Spiel gemeinsam mit Freunden in einer Kneipe oder Bar schauen will, blickt aller Voraussicht nach – wie schon in den Europa-League-Partien zuvor – erneut in die Röhre.

Der Grund: Das Spiel wird ausschließlich auf RTL+ übertragen. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform von RTL ist ein noch relativ junger Player in Sachen Fußballübertragung, zeigt nur wenige internationale Spiele mit deutscher Beteiligung – und hat noch gar kein Angebot für die Gastronomie im Portfolio.

„Verhandlungen mit Vertragspartnern dauern an“

Die Nutzung zu gewerblichen Zwecken und öffentlichen Aufführungen ist laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen explizit untersagt. „Unsere AGBs gestatten keine gewerbliche/öffentliche Aufführung durch private RTL+ Accounts“, teilte eine RTL-Sprecherin auf LVZ-Anfrage mit, ließ sich aber noch ein kleines Hintertürchen offen: „Es laufen Verhandlungen mit Vertragspartnern – die dauern aber an.“

Wie genau eine kurzfristige Lösung aussehen könnte, die es Wirten doch noch ermöglich würde, das Spiel zu zeigen, konnte RTL bis Mittwochabend nicht beantworten. Zudem bleibt offen, wie Bars und Kneipen in der Kürze der Zeit über die Möglichkeit informiert werden sollen.

Schon beim Europa-League-Spiel gegen San Sebastian im Februar mussten die Wirte vielen RB-Fans absagen. Das Interesse der Gäste sei zwar da – für die meisten Wirte lohne sich das RTL+Abo allerdings nicht, selbst wenn es gewerbliche Lizenzen gäbe. Es seien zu wenige Spiele und inzwischen zu viele Anbieter, bei denen die Gastwirte Lizenzen erwerben müssten, um alle Spiele übertragen zu können.