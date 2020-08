Leipzig

RB Leipzig steht im Halbfinale der Champions League. Nach dem sensationellen 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid müssen sich die Roten Bullen am Dienstag um 21 Uhr Paris Saint-Germain stellen. Fans in der Messestadt sind völlig euphorisiert. Die Stimmung ist auf den Straßen den Stadt dennoch nicht wirklich bemerkbar. „Sicher ist man froh über den Einzug ins Halbfinale – das ist historisch – aber eben mit einer gewissen Distanz“, sagt Sebastian Horn vom Fanverband Leipzig e.V.

Kneipen fürs Halbfinale ausgebucht

Er habe sich das Spiel in einer Gartenkneipe in Leutzsch angesehen. „Natürlich springen alle beim Tor auf und jubeln, aber es ist doch ein anderes Gefühl als im Stadion.“ Einen Platz in einer Kneipe fürs Halbfinale gegen den Französischen Meister zu finden, wird sich dennoch als Mission: Impossible herausstellen. Matthias Wentzel von der Münzbar hat mit den Corona-Auflagen zu kämpfen. „Vielen meiner Stammgäste musste ich absagen, weil ich die Beschränkung einhalten muss. Dabei kommen Leute schon so lange zu mir in die Bar, da hat RB Leipzig noch in der Regionalliga gespielt.“

Fans machen selbst Stadion-Stimmung

Auch die Tankbar ist schon für das Halbfinale ausgebucht. „Das ging sehr schnell“, berichtet Geschäftsführer Sven Rübner. In dem Lokal an der Angerbrücke gibt es die größte Indoor-Leinwand. „Wenn man schon nicht vor Ort im Stadion mitfiebern kann, dann eben so“, lacht der 49-Jährige. Auch beim Viertelfinale sei die Stimmung fantastisch gewesen. „Bei Sky gibt es die Möglichkeit, eine Tonspur mit aufgenommener Stadion-Atmosphäre abzuspielen. Das war absolut nicht nötig. Die Gäste haben selbst gefiebert und gesungen.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gratulierte den Bullen per Twitter kurz nach dem Spiel. Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung „ist sehr von dieser Leistung und diesem Erfolg begeistert.“ Für den Ex-Trainer Ralf Rangnick sei der Halbfinaleinzug der Mannschaft zuzutrauen gewesen. Auch Ex-RB-Leipzig-Mittelfeldspieler Dominik Kaiser ist eher unbeeindruckt: „Ich weiß, was sie drauf haben. Deshalb war ich gar nicht so überrascht“, lacht der 31-Jährige. Die Fans in der Leipziger City hingegen sind voll und ganz begeistert:

Von Elena Boshkovska