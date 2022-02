Leipzig

Wenn am Donnerstag RB Leipzig in der Europa-League zum Rückspiel bei San Sebastian antritt, schauen auch in Leipzig Kneiper in die Röhre. Die Empfangsgeräte hinter vielen Tresen bleiben schwarz. Denn offiziell dürfen die Gastronomen die internationale Partie in ihren Gasträumen nicht zeigen.

Der Grund: Das Spiel wird ausschließlich auf RTL+ übertragen. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform von RTL ist ein noch relativ junger Player in Sachen Fußballübertragung, zeigt nur wenige internationale Spiele mit deutscher Beteiligung – und hat noch gar kein Angebot für die Gastronomie im Portfolio.

Gastronomen drohen Geldstrafen

Die Nutzung zu gewerblichen Zwecken und öffentlichen Aufführungen ist laut AGB explizit untersagt. Und auch auf Anfrage der LVZ hieß es von Unternehmensseite: Ein Angebot für die Gastronomie gibt es nicht. In Zukunft soll es Lizenzen für gewerbliche Zwecke geben. Aktuell ist die öffentliche Übertragung aber verboten. Bei Zuwiderhandeln drohen Strafen.

Eine Ansage mit Wirkung. Einige wenige Kneipen wollen das Spiel zwar dennoch zeigen, auch weil die Rechtslage noch gar nicht richtig bis zu ihnen durchgedrungen ist. Viele haben sich jedoch dagegen entschieden. „Wir haben da schonmal leidvolle Erfahrungen gemacht, eine Strafe zahlen müssen und werden das Spiel definitiv nicht zeigen“, beschreibt ein Gastwirt die Situation.

Wirte müssen Gästen absagen

„Es ist traurig, den Gästen absagen zu müssen“, sagt Sven Rübner, Chef der Tankbar, und deutet auf sein Telefon. Hunderte Anfragen sind bei ihm per SMS, Chat, aber auch telefonisch eingegangen, ob seine Kneipe das RBL-Spiel zeige. Die Partien gehören in seiner Bar sonst zum Standartprogramm. „Eigentlich müsste ich jedem genau erklären, warum wir das nicht machen, damit sich die Menschen nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber bei der Menge reicht die Zeit dafür einfach nicht“, sagt er. So muss oft ein einfaches „leider nicht“ ausreichen.

Kein Interesse an RTL+

Das Verbot ist für Rübner und viele seiner Kolleginnen und Kollegen aber nicht der einzige Grund, auf Übertragungen von RTL+ auch in Zukunft zu verzichten. Es gäbe mittlerweile einfach zu viele Anbieter, bei denen die Gastwirte Lizenzen erwerben müssen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So klagen einige über die Kosten für die verschiedenen Abonnements. Die liegen kumuliert zwischen 1000 und 1500 Euro pro Monat und sind nach Aussagen mehrerer Gastronomen finanziell nicht mehr zu decken. „Die Vergabe der Fernsehrechte wurde einfach nicht zu Ende gedacht“, findet Sven Rübner. „Auch wenn es ein Angebot von RTL+ für Kneipen gäbe, würde ich da nicht mitmachen. Denn angenommen RB scheidet jetzt aus – dann hätte ich für ein Spiel gleich für eine Jahreslizenz bezahlt.“

Ein Tropfen auf dem heißem Stein: Zumindest die letzten Minuten des Rückspiels zwischen RB und San Sebastian zeigt RTL ab 20.15 Uhr im Free-TV. Bevor das Abendspiel zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund um 21 Uhr beginnt – und ganz ohne Abonnement.

Von Tim Niklas Herholz