RB Leipzig will auch beim Fahrradparken auf Champions-League-Niveau

Eigentlich sollte das RB-Stadion schon längst ein Paradies für Besucher sein, die mit dem Fahrrad anrollen. Der ADFC Leipzig hat RB schon vor zweieinhalb Jahren vorgerechnet, dass deutlich mehr Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Doch jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit: Der Club will beim Heimspiel gegen Mainz 05 am 2. November zum ersten Mal eine sogenannte Fahrradgarderobe testen. Stadionbesucher sollen dann auf der Osthälfte der Festwiese unmittelbar an den dort befindlichen Pkw-Stellplätzen ihre Drahtesel kostenlos abgeben und sie nach dem Spiel wieder abholen können. Zunächst soll diese neue mobile Anlage 500 Drahtesel zusätzlich aufnehmen; wenn sich der Test bewährt, soll dieses Zusatz-Angebot schrittweise auf 1000 und auf 1500 Plätze ausgedehnt werden, erklärte gestern Ulrich Wolter, der bei RB für den Stadionumbau zuständig ist.

Fahrräder hängen sogar an Zäunen

Fahrräder ohne Ende – hier am Stadionvorplatz beim Bundesligaspiel am vergangenen Sonnabend. Quelle: Ulrich Patzer

Bislang haben Pedalritter bei RB-Spielen denkbar schlechte Karten. Denn offiziell gibt es für Fahrräder nur rund 1500 Abstellplätze. Die Folge: Bei jedem RB-Spiel sind rund um das Stadion sämtliche Grünanlagen mit abgestellten und abgelegten Drahteseln verunstaltet. Pedalritter hängen ihre Fahrräder sogar schon an die Zäune im Stadionumfeld; auch die Klagen über Diebstähle wurden immer lauter.

Wie es besser geht, machen Konkurrenten wie Borussia Dortmund ( BVB) vor. Am BVB-Stadion können Fahrradfahrer schon seit Jahren ihre Räder auf speziell eingerichteten, eingezäunten und bewachten Fahrrad-Plätzen abstellen. „Bei allen BVB-Heimspielen steht eine kostenlose Fahrradwache durch den ADFC zur Verfügung“, skizzierte am Dienstag ein BVB-Sprecher das Angebot. „90 Minuten vor Spielbeginn bis 45 Minuten nach Spielende stehen direkt vor dem Signal Iduna Park – im Dreieck Rabenloh/Strobelallee – mindestens 400 Plätze, an den Rosenterrassen an der Strobelallee mindestens 200 und am Bolmker Weg/Ecke Eingang Freibad mindestens 200 bewachte Plätze zur Verfügung.“

ADFC und Grüne machen Druck

Auch der Drittligist Chemnitzer FC bietet schon seit drei Jahren jedem mit seinem Fahrrad ankommenden Stadionbesucher einen bewachten und eingezäunten Stellplatz an. „Wir haben 74 Bügel, also rund 150 Abstellmöglichkeiten“, berichtete dort Sprecher Steffen Wunderlich. „Zwei Ordner bewachen die Abstellanlage, die gut angenommen wird.“

Neben dem ADFC haben auch Leipzigs Grüne in den vergangenen Monaten auf Verbesserungen an der RB-Arena gedrängt. „Wir haben vor einem Jahr mit Führungsspitzen von RB darüber gesprochen“, berichtete Volker Holzendorf, der in der AG Stadtentwicklung und Mobilität der Leipziger Grünen mitarbeitet. „Alles war sehr offen und entgegenkommend, und wir gingen sehr zuversichtlich auseinander.“ Doch getan habe sich leider seitdem fast nichts.

Grünen-Politiker Volker Holzendorf. Quelle: Kempner

Teilbereich der Festwiese favorisiert

Holzendorf & Co. hatten RB gleich drei Standorte für den Aufbau von Bügeln schmackhaft gemacht. So schlugen sie vor, entlang des Fußwegs am Elsterbecken eine große Zahl aufzustellen. Ebenfalls diskutiert wurde, Abstellmöglichkeiten beim geplanten Umbau der Straßenbahn-Gleisschleife in der Feuerbachstraße zu schaffen (die LVZ berichtete). Doch dieser Bereich ist derzeit für das Anwohnerparken reserviert.

Favorisiert wurde von den Grünen ein Teilbereich der Festwiese, der an die Markt- und Pkw-Abstellflächen grenzt, die sich an der Jahnallee befinden. „Dort könnten zumindest zeitweise bewachte Angebote in ausreichender Zahl entstehen“, hieß es.

Anlage wird nach dem Spiel abgebaut

So ähnlich wie diese Fahrradgarderobe in Hamburg soll auch die neue Fahrrad-Abstellmöglichkeit von RB Leipzig aussehen. Eingezäunt, bewacht und kostenfrei. Quelle: FahrradGarderobe

Wie das geschehen könnte, hat anschließend der ADFC Leipzig skizziert: Er empfahl RB, das beim FC St. Pauli in Hamburg praktizierte System einer sogenannten Fahrradgarderobe anzuwenden. Radfahrer erhalten dort bei der Abgabe einen Abholschein, mit dem sie ihr Fahrrad nach dem Spiel zurückbekommen – natürlich kostenlos. „Diese sogenannte Garderobe wird vor dem Spiel aufgebaut und anschließend wieder weggeräumt“, betont Alexander John vom ADFC. Auch für ihn ist die Anschaffung eines solchen Systems längst überfällig. „Das Rad ist ein beliebtes Verkehrsmittel, um zügig, sicher und bequem zu den Spielen im Stadion zu gelangen“, sagte er und prophezeite: Mit der geplanten Stadion-Erweiterung werde sich diese Situation bei RB noch verschärfen.

Stadt plant offenbar eigene Abstellanlagen

RB glaubt, dass rund 5000 Abstellmöglichkeiten am Stadion benötigt werden. Einen Großteil davon will offenbar auch die Stadt Leipzig beisteuern. Gestern wurde bekannt, dass der Hamburger Michael Kellenbenz für den 22. November zu einem Gespräch in der Leipziger Stadtverwaltung eingeladen ist. Kellenbenz betreibt die Fahrradgarderobe beim FC St. Pauli und soll sein Konzept jetzt im Rathaus vorstellen. „In die Pläne von RB bin ich aber nicht eingebunden“, erklärte er auf LVZ-Anfrage. Die Stadt Leipzig wolle offenbar noch zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt wollte sich dazu nicht äußern.

Von Andreas Tappert