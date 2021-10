RS-Virus schlägt in Leipzig zu – immer mehr Kinder in Praxen und Kliniken

Leipzig

Kinderarzt-Praxen und -Kliniken haben gerade deutlich mehr zu tun als sonst um diese Jahreszeit. Das Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover musste sogar schon Patienten abweisen. Auch in Sachsen und Leipzig sind mehr Kinder krank. Ein Grund für die Situation könnte die Corona-Pandemie sein: Durch Kontaktbeschränkungen und Masken wurde das Immunsystem monatelang mit weniger Erregern konfrontiert und dadurch schlechter trainiert. Seitdem die Maßnahmen immer weiter zurückgefahren werden, haben vor allem die Kleinsten wieder mehr mit verschiedensten Viren und Bakterien zu tun.

Viele Kinder benötigen zusätzlichen Sauerstoff

Besonders das Respiratorische Syncytial Virus (RSV) beschäftigt derzeit die Praxen und Kliniken. Bei Säuglingen und Kleinkindern bis drei Jahren gilt es als häufigster Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. Sie stecken RSV-Infektionen oft nicht so gut weg, haben mit hohem Fieber, Husten, und Lungenentzündungen zu tun, zum Teil droht starker Flüssigkeitsverlust. Säuglinge bis einem Jahr müssen deshalb öfter ins Krankenhaus.

An der Uni-Kinderklinik gibt es einen starken Anstieg von RSV-Patienten, bestätigt Direktor Professor Wieland Kiess. „Viele benötigen zusätzlichen Sauerstoff, zwei Kinder mussten in den vergangenen vier Wochen auch beatmet werden.“ Ähnliches vermeldet der Kinderarzt Dr. Stephan Borte für das Klinikum St. Georg. Dort würden aktuell immer wieder Säuglinge und Kleinkinder mit RSV stationär betreut. Einige wenige müssten übergangsweise beatmet werden. Frühchen und herzkranke Kinder bekommen spezielle Antikörper gegen RSV gespritzt – eigentlich von Oktober bis März, dieses Jahr wurde schon früher mit dieser Prävention begonnen. 80 Prozent der hospitalisierten Kinder in Sachsen mit RSV-Infektionen seien zurzeit Säuglinge – und nicht Frühchen oder herzkranke Kinder, erklärt Dr. Melanie Ahaus, Sprecherin des sächsischen Landesverbandes für Kinder- und Jugendmedizin. „Da hat sich schon etwas geändert.“

Junges Immunsystem braucht Infekte

Kinder hätten während der Lockdownzeit fast gar keine Infekte durchgemacht, erklärt Ahaus, die in Leipzig-Connewitz praktiziert. „Wir hatten im letzten Winter ungewöhnlich wenig zu tun – und das wird jetzt gefühlt doppelt so stark nachgeholt.“ Für das kindliche Immunsystem sei es wichtig, regelmäßig Infekte durchzumachen, um eine gute Abwehr aufzubauen. „Das ist zu kurz gekommen – durch Masken, Kontaktverbote und Abstandsregeln“, erläutert Ahaus. „Kindergartenkinder machen normalerweise acht bis zehn Infekte im Jahr mit – und das braucht das Immunsystem auch.“

Probleme auch durch Noro- und Adenoviren

„Die Hütte ist voll, wir platzen aus allen Nähten“, sagt auch Dr. Marcus Langhammer, niedergelassener Kinderarzt mit Praxis in Leipzig-Schönefeld. Auffällig seien Erreger, die sonst erst im Herbst Ärger machen – dieses Jahr aber bereits seit Ende August, Anfang September. Neben RSV gehe es um Noroviren (verursachen Magen-Darm-Infekte) und Adenoviren (vor allem Atemwegs- und Darminfekte). Man solle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ergänzt Ahaus: „Aber als Kinderarzt muss ich sagen, dass ich mehr Patienten mit RS- als mit Coronaviren gesehen habe.“ Im normalen Praxisalltag sei die Corona-Erkrankung kein besorgniserregendes Thema gewesen. „Da sind die Kinder mit Influenza oder mit RSV stärker erkrankt.“ Bei Erwachsenen sei das aber natürlich anders.

„Hygienemaßnahmen waren trotzdem richtig“

Erst Masken, Kitaschließungen und Homeschooling – jetzt mehr Kinder in Praxen und Kliniken: Viele Mediziner sehen einen Zusammenhang zwischen Hygienemaßnahmen und den nun gehäuften Erkrankungen. „Insgesamt fehlt uns allen ein Jahr immunologisches Gedächtnis – deswegen haben wir jetzt mehr Fälle“, konstatiert Professor Michael Borte, Pädiater und Infektiologe am Immundefektzentrum des Klinikums St. Georg.

Waren die Hygienemaßnahmen also übertrieben oder, mit Blick auf die Kinder, sogar falsch? Nein, widersprechen Wieland Kiess und Michael Borte unisono. Virus-Wellen, wie derzeit mit Blick auf RSV, würden immer wieder auftreten, sagen die Mediziner. „2018 hatten wir auch sehr viele RSV-Fälle, da mussten wir uns am UKL sogar Beatmungsgeräte ausleihen“, erinnert sich Kiess und betont: „Wir hatten und haben eine Pandemie, darauf musste man reagieren, sonst hätte man Bilder wie in Bergamo gehabt. Wer hätte die Verantwortung für hunderttausende Tote übernehmen wollen?“ Kritisch zu sehen sei aber, dass man die Kinder und deren Belastungen zu spät in den Blick genommen habe, so der Klinikdirektor. Für die Zukunft müssten Gebäude und Räume anders und größer konzipiert werden, um in erneuten Pandemie-Situationen Schulschließungen vermeiden zu können.

„Mehr impfen“

Aus Sicht von Michael Borte muss es künftig darum gehen, mehr zu impfen, um die Immunabwehr fit zu machen. Die Grippeschutzimpfung sei ab sechs Monaten zugelassen. Und ein RSV-Vakzin befinde sich gerade in einer Zulassungsstudie. „Das wird kommen“, zeigt sich Borte zuversichtlich.

