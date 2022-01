Leipzig

Bewegung tut gut. Aber wie und vor allem wo, wenn Turn- und Schwimmhallen, Sportstudios und Indoor-Spielplätze geschlossen sind? Wohin mit Wanderlust und Entdeckergeist, wenn das Reisen nur schwer möglich ist? Die Antwort lautet: Ab an die frische Luft – so oft wie möglich und möglichst nah am Wohnort. Glück hatten da Leipzigerinnen und Leipziger, denn sie leben in einer der grünsten Städte Deutschlands. Auf deren Grünflächen war in diesem Jahr einiges los.

Urlaub vor der Haustür: Umland neu entdecken

Das bestätigt Andreas Schmidt von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM): „Wir haben vermehrt Nachfrage nach Freizeitaktivitäten an frischer Luft erlebt, weil es weniger Kontakte zu fremden Menschen auf engem Raum gibt und keine Maskenpflicht.“ In der Tourist Information suchten Besucherinnen und Besucher vor allem nach Aktivitäten im Freien – passend zur Saison und besonders in Zeiten, in denen beliebte Indoor-Aktivitäten ohnehin geschlossen waren.

Aber auch bei den Leipzigerinnen und Leipzigern selbst sei das Interesse an „Urlaub vor der Haustür“ groß: „Das Reisen in die Ferne war vielen wohl zu unsicher. Bei uns wurden daher spezielle Angebote wie Radrouten oder Wandertouren in der näheren Umgebung nachgefragt, für die man nicht weit reisen muss.“ Reagiert hat die LTM mit neuen Broschüren, die kostenlos in der Tourist Information oder online erhältlich sind. Die Themen fassen zusammen, was in der Region gern und oft unternommen wird: „Unterwegs mit Zelt und Wohnmobil“, „Ausflugsplaner Leipzig und Region“, „Freizeitspaß am Wasser“, „Gut zu Fuß“ und „Unterwegs mit dem Rad“.

Grünes für Städter: Ein Trend, der sich verstärkt

Für Entdeckungstouren innerhalb der Stadt empfiehlt Andreas Schmidt Spaziergänge auf den Fockeberg, den Ausblick vom 20 Meter hohen Wackelturm im Rosental und thematische Stadtrundgänge mit den Stadtstromern oder Leipzig Erleben. Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, sieht den Auwald ganz vorn: „Egal ob als Winterspaziergang oder als kühler Rückzugsort im Sommer, der Auwald liegt zentral und ist besonders beliebt für ausgedehnte Spaziergänge.“

Clara-Zetkin-Park, Johannapark, Rosental, Lene-Voigt-Park, Rabet, Friedenspark, Mariannenpark – alle zentraler gelegenen Grünflächen haben in den vergangenen Monaten einen regelrechten Ansturm erlebt. „Der Nutzungsdruck auf die Grün- und Erholungsflächen sowie die Gewässer ist grundsätzlich gestiegen“, erläutert Ditmar. „Dieser Trend wurde durch Corona beschleunigt und wird sich weiter verstärken.“

Erkennen könne man das an den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern in den Parks. „Rasen- und Freiflächen werden zum Spielen, für sportliche Aktivitäten und zum Verweilen genutzt. Auf den Wegen sind viele Fußgänger, Radfahrende und Jogger unterwegs und die Spielplätze sind gut besucht“, sagt der Amtsleiter. „Auch entlegenste Flächen werden mittlerweile genutzt und nicht selten entstehen Trampelpfade. Mit dem hohen Nutzungsdruck wachsen die Anforderungen an die Pflege und Unterhaltung der Flächen.“

Mit Kreativität, Intensität – und Konfliktpotenzial

Denn der Ansturm auf die Parkanlagen hat natürlich Schattenseiten: Wo viele Menschen sind, fällt viel Müll an – und gelegentlich auch mal Streit. Wo der eine mit Freunden grillt, will der andere in Ruhe lesen. Wo die Stimmung der einen aus der Boombox dröhnt, wollen andere lieber den Vögeln lauschen. Und wenn Radfahrer, Kinder und Hunde sich kaum noch aus dem Weg gehen können, quietschen schon mal die Reifen. „Die Grünanlagen und Gewässer sind für alle da. Hier kommen täglich viele verschiedene Nutzungsansprüche zusammen“, erklärt Rüdiger Dittmar. „In den intensiv genutzten Bereichen kommt es zu Verschmutzungen sowie Vandalismus und Lärm sorgt für Konfliktpotenzial bei benachbarten Anwohnern und ruhesuchenden Nutzern. Es entsteht ein erhöhter Unterhaltungsaufwand und Sanierungsbedarf in den Parkanlagen.“

Grundsätzlich sei es aber eine erfreuliche Entwicklung, dass die Leipzigerinnen und Leipziger ihre Grünflächen immer mehr zu schätzen wüssten, findet der Amtsleiter. „Besonders junge Menschen nehmen die Freiräume mit großer Kreativität und Intensität in Anspruch. Die Parkanlagen entfalten dabei eine hohe soziale und gesundheitsfördernde Bedeutung, sind sie doch kostenlos und jederzeit frei zugänglich für alle Menschen.“

Ohne gegenseitige Rücksichtnahme geht es aber nicht. „Daher bitten wir um verantwortungsvolles Handeln sowie um Wertschätzung für das Stadtgrün und die Gewässer mit deren Flora und Fauna.“ Dafür hat Dittmar noch eine Faustregel für alle, die nach ruhigeren „Geheim-Tipps“ suchen: „Die Erholungsnutzung nimmt mit zunehmender Entfernung vom Stadtzentrum ab, daher sind die Übergangsbereiche von Stadt zum Land auch jetzt spannende Orte zum Entdecken.“

Von Juliane Groh