Radfahrer und Autokorsos: So lief der Protesttag bisher in Leipzig

Der Augustusplatz präsentierte sich am Sonnabendnachmittag rund um den Mendebrunnen voller Radfahrer. „Es sind mehr gekommen, als wir gedacht haben“, sagte Jürgen Kasek, Grünen-Stadtrat und Rechtsanwalt. „Wir klären gerade mit der Polizei, wie wir die Abstände vergrößern können.“ Viele weichen auf die Seite an der Oper aus, wo später ein Bündnis „Feministische Perspektiven auf Gesundheit“ werfen will.

Alle tragen die vorgeschriebenen Masken. Der Platz war Ziel von drei Fahrradkorsos, die gegen Mittag vom Rabet, vom Lindenauer Markt sowie vom Connewitzer Kreuz starteten. Vom Völkerschlachtdenkmal kam ebenfalls ein Motorrad-Korso zur Kundgebung. Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hatte dazu aufgerufen, sich überall in der Stadt möglichen Ansammlungen von Querdenkern entgegenzustellen. „Querdenker ausbremsen“ ist der Aktionstag überschrieben.

Nahezu 1000 Gegendemonstranten

Er ist eine Reaktion auf die Auto-Korsos, mit der Kritiker der Corona-Maßnahmen auf verschiedenen Routen in Leipzig demonstrieren woll(t)en. Verhindert werden soll auf jeden Fall, dass sie dem Leipziger Ring befahren, heißt es immer wieder. Laut Polizei haben sich mehr als 1000 Menschen zum Gegenprotest formiert.

„Querlenker haben bei uns keinen Platz. Sie sollen zu Hause bleiben und nicht noch hier die Luft verpesten“, sagte Studentin Marie (24), die mit gut 400 Radfahrern vom Werk II an der Kochstraße in Connewitz startete. Dabei war sie froh, dass wenigstens der „Superspreader-Autokorso aus Plauen“ nicht fahren durfte. Der Organisator, ein Busunternehmer aus dem Vogtland, hatte am Morgen seine Anmeldung kurzfristig zurückgezogen. Dort sind die Inzidenzwerte über 200.

Auf der Karl-Liebknecht-Straße fuhren, von der Polizei eskortiert, mindestens 400 Radfahrer und Radfahrerinnen. Immer wieder erklangen antifaschistische Rufe. Als es vorbei an der Polizeibehörde in der Dimitroffstraße ging, erschallte aber auch der Ruf „Fight Police“.

Klimaaktivisten bringen Eiffelturm mit

Auch Klimaaktivisten wie Katja und Martin sind beo der Aktion "Querdenken ausbremsen“ auf dem Augutusplatz dabei. Quelle: André Kempner

Auf dem Augustusplatz gab es mehrere Reden. Klimaaktivisten haben sogar einen Eiffelturm, das Symbol für das Pariser Klimaabkommen, mitgebracht. „Uns treibt die Gerechtigkeit. Und da ziehen wir genauso gegen Rechte, die den Klimawandel leugnen wie gegen jene, die Corona leugnen und dabei Menschenleben aufs Spiel setzen“, erzählte Martin, der wie Katja dafür streitet, dass auch in Leipzig mehr für den Klimaschutz getan wird. Meta von „Oma gegen Rechts“ war es ebenfalls ein Bedürfnis, an der Kundgebung teilzunehmen: “Bei den Corona-Leugnern sind viele Rechte dabei. Da müssen auch wir Ältere ein Zeichen setzen.“

Lage wird am Nachmittag unübersichtlich

Gegen halb zwei setzten sich viele Radfahrer in Bewegung. Sie wollten offenbar Autokorsos in ihrer Route stören, fahren in Richtung Gohlis und nach Liebertwolkwitz, wo eine Korosroute entlang führt. Die Polizei beobachtet das Geschehen. „Das ist kein offizieller Aufruf zur Blockade. Aber es ist ja auch nicht verboten, in Leipzig Rad zu fahren und nach dem Rechten zu sehen“, hieß es übers Megafon. Dennnoch: Auf der Waldstraße blockierten sie schließlich die Strecke.

Von da an wurde die Lage unübersichtlich. In Lausen waren derweil mit erheblicher Verspätung 140 Autos gestartet, dort haben sich auch Teilnehmer aus Dessau angeschlossen, die zuvor ihre Korsoroute absolviert hatten. Die Auto-Demonstranten kamen allerdings zunächst nur schrittweise voran.

Unmut über Veröffentlichung der Route durch die Stadt

„Wir können nicht verstehen, dass die Leipziger Stadtverwaltung die Routen veröffentlicht hat, auf denen unsere Autokorsos unterwegs sind“, erklärte einer der Organisatoren der Demo auf dem P+R-Platz an der Lausener Straße am See. „Uns war von der Ordnungsbehörde zugesichert worden, dass dies nicht geschehen wird, um die Sicherheit unserer Demonstrationsteilnehmer zu gewährleisten.“ Trotzdem waren die Gegner der Corona-Maßnahmen noch am Vormittag optimistisch, dass sie eine große Zahl von Fahrzeugen mobilisieren können. Nach ersten Angaben der Polizei waren statt der angekündigten 1000 am Ende nur 350 Korsoautos auf der Straße.

