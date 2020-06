Halle/Leipzig

Die Innenstädte von Leipzig und Halle soll möglichst bald ein gut ausgebauter Radschnellweg verbinden. Das bekräftigten die Oberbürgermeister beider Städte, Burkhard Jung (SPD) und sein parteiloser hallescher Amtskollege Bernd Wiegand am Montag bei der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie auf einem Golfplatz in Sichtweite der künftigen Städteverbindung im Osten von Halle. Dafür wurden drei von insgesamt 16 untersuchten Trassenverläufen genauer unter die Lupe genommen. Ziel sei es, die Gewerbegebiete der Region besser zu vernetzen. Die 36 Kilometer zwischen den beiden Hauptbahnhöfen sollen nach Fertigstellung mit dem Rad in weniger als 100 Minuten drin sein.

Bis zu 46 Millionen Euro

Die Investitionskosten für die zwei nördlichen Vorzugstrassen in Kabelsketal werden auf 35 Millionen Euro, die für eine südliche Streckenführung entlang der Bahntrasse auf rund 46 Millionen Euro geschätzt. Weitgehend einig sind sich die Planer über die Wege in beiden Großstädten. Auch in Schkeuditz und Kabelsketal werden die Planungen vorangetrieben, wie die Bürgermeister Rayk Bergner ( CDU) und Steffen Kunnig (parteilos) versicherten. Im Leipziger Stadtgebiet werde der Radschnellweg im Wesentlichen der Bundesstraße 6 folgen. Voraussichtlich 2022 solle mit dem Bau der ersten Etappen begonnen werden, hieß es übereinstimmend.

Anzeige

Jung spricht von ökologisch sinnvollem Projekt

In den Kostenschätzungen enthalten sind Baukosten für den möglichst kreuzungsarmen Ausbau eines 4,50 Meter breiten Radweges und eines parallel verlaufenden Gehweges, die Anordnung von Fahrradstraßen in den Städten bis hin zur Errichtung neuer Brücken. Mindestens 2000 Radfahrer, vor allem Pendler, sollen die 36 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden Hauptbahnhöfen täglich nutzen können.

Weitere LVZ+ Artikel

Wiegand freute sich über die Chance, beide Städte direkter zu vernetzen und trotz Ländergrenzen das Gefühl zu bestärken, sich in einer Stadt zu bewegen. Sein Leipziger Amtskollege Jung sprach von einer „sympathischen Art“, auf die alle beteiligten Städte und Gemeinden zusammenwachsen. Er rechne mit einem hohen Nutzwert für dieses „ökologisch sinnvolle Projekt“. Allerdings sei man bei der Finanzierung auf die Förderung durch Bundesmittel angewiesen.

Erster Radschnellweg über Ländergrenzen

Im Freistaat Sachsen sind noch zehn weitere Radschnellwege angekündigt. „Planerisch sind wir weit vorn“, erklärte Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Managementgesellschaft Metropolregion Mitteldeutschland. Bisher gebe es erst einen deutschen Radschnellweg im Ruhrgebiet und noch gar keinen über Landesgrenzen hinweg. Am Montag wurde auch die Internetseite Radschnellweg.org freigeschaltet. Dort können Interessenten Fragen und Hinweise zum Projekt loswerden.

ADFC lobt Fortschritte

Lob kam auch vom Fahrradclub ADFC, der das Projekt mit vorangetrieben hat: „Halle und Leipzig sind auf dem richtigen Weg“, sagte der sächsische Landesgeschäftsführer Konrad Krause. „In Dresden, Chemnitz und anderen Regionen muss noch eine Kohle draufgelegt werden, um mithalten zu können.“ Bis das Vorzeigeprojekt gebaut sei, dürfe man aber auch andere Konzepte zur intelligenten Vernetzung des Radverkehrs nicht aus den Augen verlieren, fordert der ADFC.

Von Winfried Mahr