Radspur auf dem Leipziger Ring – das sagen User und Leser

Kaum ein lokalpolitisches Thema bewegte die Userinnen und User von LVZ.de sowie die Leserinnen und Leser der LVZ-Printausgabe in den zurückliegenden Wochen so sehr wie die Pläne der Stadtverwaltung, auf dem westlichen Promenadenring – zwischen „Runder Ecke“ und Neuem Rathaus – in beiden Richtungen aus einer von zwei Fahrbahnen eine Radspur zu machen. Zahlreiche Meinungsäußerungen haben die LVZ-Redaktion zu diesem Vorhaben erreicht. Einige von ihnen lesen Sie hier:

Der Rückbau schadet dem Ruf der Stadt

Die Forderungen einer kleinen Radfahrergruppe richten sich gegen das Mobilitätsbedürfnis breiter Teile der Bevölkerung Leipzigs und der Umland-Bewohner. Wenn Anfang der 1990er-Jahre nicht eine aufbruchsorientierte Bauverwaltung in Einklang mit dem damaligen Stadtrat die Straßen und Brücken des Hauptnetzes – Maximilianallee, Adenauerallee, Prager Straße, Torgauer Straße und Promenadenring inklusive Radwege – hätte planen und bauen lassen, wäre Leipzig nie die Wirtschaftsmetropole, die sie heute ist, geworden. Heute funktionierende Straßen zurückzubauen, obwohl Radwegeverbindungen in unmittelbarer Nähe (zum Beispiel oberer Dittrichring) vorhanden sind, erzeugt Staus im Berufs-, Wirtschafts- und allgemeinen Verkehr einschließlich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und beeinträchtigt damit die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs insgesamt. Will Leipzig seinen Ruf als gast- und verkehrsfreundliche Stadt tatsächlich verlieren?

Hans-Georg Krämer, per E-Mail

Aufenthaltsqualität wird vielen gut tun

Vor der Pandemie habe ich viele niederländische Touristen durch die Leipziger Innenstadt geführt. Dabei war die Thomaskirche immer Endpunkt, weil ich mich am Mendelssohn- und Wagnerdenkmal oder an der „Runden Ecke“ nicht hörbar machen konnte bei so viel Verkehrslärm. Der Promenadenring lädt schon längst nicht mehr zum promenieren ein, sondern nur zum Autofahren. Klar, dass die Autofahrer dieses Privileg nicht gern aufgeben wollen. Dem Ring aber wieder ein bisschen Aufenthaltsqualität zurückzugeben, ist längst überfällig. Der überdimensionierte Ring, der wie eine Stadtautobahn aussieht, muss insgesamt umgestaltet werden. Es braucht mehr Rad-, Fußverkehr und Begegnung statt Lärm, Kohlendioxid und Feinstaub. Das wird auch Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismus gut tun.

R. Kreuijer, 04229 Leipzig

Ich freue mich über Regenwetter

So wie man sich als Autofahrer in München zwar nicht über Schnee auf den Straßen freut, aber sich damit tröstet, dass man Skifahren gehen kann, so freue ich mich als Autofahrer mittlerweile über Regenwetter in Leipzig, weil dann kaum noch Radfahrer unterwegs sind. Anders als in den Niederlanden oder in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen fehlt es in Leipzig an Radfahrkultur. Wie ist sonst zu erklären, dass die hiesigen Radfahrer im Dunkeln ohne Licht unterwegs sind, vor roten Ampeln nicht stoppen und gern auf Gehwegen in die Pedalen treten?!

Friedrich C. Bayer, per E-Mail

Der Ring ist auch ein Zukunftssymbol

Der Ring ist in der Tat auch ein Symbol, aber in diesem konkreten Fall das Symbol des Aufbruchs, des Mutes, der Zukunft. Gleichzeitig ist eine sichere Fahrradinfrastruktur eben auch ein Angebot: Wer den Kfz-Verkehr reduzieren will, muss Alternativen schaffen. Ein Blick in die Niederlande oder nach Skandinavien beweist: Das ist möglich! Wir brauchen endlich eine Verkehrswende, die diesen Namen auch verdient: eine echte Bevorzugung umweltfreundlicher Verkehrsformen. Und eine Umgestaltung des Rings ist ein Beitrag dazu.

Thomas Gentsch, per E-Mail

Diese Rechnung geht nicht auf

Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher des Umweltbundes Ökolöwe, stellt fest, dass die Autoverkehrsleistung in Leipzig rückläufig sei, dass auf dem Hauptstraßennetz schon jetzt immer weniger Fahrzeuge unterwegs seien. Das ist doch in Corona-Zeiten eine Milchmädchenrechnung! Die Innenstadt wegen geschlossener Geschäfte, Kaufhäuser, Gaststätten, Kinos und Museen monatelang verwaist; kein Personal, das mit dem Auto zur Arbeit musste; keine Einkaufsbummler aus den umliegenden Städten und Gemeinden; bis eben keine Mehrtagestouristen, die oft ja auch mit dem Auto kommen: Um ein reelles Verkehrsgutachten zu erstellen, sollten die Ökolöwen warten, bis sich das tägliche Leben auf Dauer wieder normalisiert hat.

D. Huber, per E-Mail

Die Verwaltung erkennt die Zeichen der Zeit

Leipzig verändert sich – und Veränderung ist gut. Jahrelang wurden unsere Städte autogerecht umgebaut, doch damit muss jetzt Schluss sein. Metropolen wie Paris oder Barcelona machen vor, wie die Verkehrswende innerhalb kürzester Zeit gelingen kann: Mehr Platz für Menschen, weniger für Autos. Unsere Nachbarn in den Niederlanden trugen die autogerechte Stadt bereits in den 1970er-Jahren zu Grabe; wohlwissend, dass alle dadurch nur gewinnen können. Mit dem breiten Fahrradweg, für den pro Richtung bald eine ganze Fahrspur auf dem Ring weichen muss, wird ein jahrelanger Missstand behoben. Die oft propagierte Fahrradstraße ist keine Alternative: Sie kreuzt mehrere stark befahrene Straßen, ist zugestellt mit Autos. Kinder- und seniorengerecht ist das nicht. Umso erfreulicher ist es, dass unsere Stadtverwaltung nach jahrelanger Bräsigkeit langsam die Zeichen der Zeit erkennt. Aber es gibt noch viel zu tun: Der Radweg auf dem Promenadenring kann erst der Anfang sein.

Maximilian Hesselbarth, per Mail

Grüne Klientelpolitik hat enormen Einfluss

Mit Unverständnis las ich vom Beschluss der Stadtregierung, auf dem Leipziger Ring Fahrradspuren einrichten zu wollen – ein offensichtlich parteipolitisch gefärbtes Projekt. Der Ring hat sich über Jahrzehnte als eine akzeptable Möglichkeit erwiesen, den Verkehr gut, flüssig und unproblematisch um die Innenstadt herumzuführen. Das soll aufgegeben werden? Es fährt doch niemand aus Spaß am Bleifuß in Richtung Innenstadt! Das ist ein vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) oder den Ökolöwen gern erzähltes Märchen. Durch die Stadt fährt seit Langem nur, wer unbedingt dort durch muss. Die Reduzierung auf stellenweise nur eine Fahrspur wird zu Staus führen, aber den Verkehr deshalb kaum reduzieren. Auf der anderen Seite: Was ist damit gewonnen? Unsere Innenstadt ist weitgehend autofrei, Fußgänger und Fahrradfahrer haben dort Vorrang – was auch richtig ist. Man kann in alle Himmelsrichtungen sehr effizient und bequem die Innenstadt per Rad durchqueren; in Nord-Süd-Richtung zum Beispiel durch die Fleischergasse, die stellenweise sogar eine Fahrradstraße ist, durch die Katharinenstraße bis zum Markt, durch die Ritter- und die Goethestraße. Quer dazu kann über die Schillerstraße und den Burgplatz beziehungsweise über den Brühl problemlos das Stadtzentrum durchfahren werden. Wozu also den Ring „kastrieren“? In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, von wem wir in dieser Stadt eigentlich regiert werden. Grüne Klientelpolitik hat wohl leider einen enormen Einfluss auf Entscheidungen. Ich selbst fahre schon seit Jahren generell mit dem Rad in die Stadt, bin kein Autohardliner, aber ein – so hoffe ich – mit gesundem Menschenverstand ausgestatteter Bürger. Ich wünsche unserer Stadtregierung zukünftig mehr Vernunft und weniger gesinnungsgetriebenes Agieren.

Dr. Ralf Klose, per E-Mail

Es geht um Flächengerechtigkeit

Bei der Radspur auf dem Ring geht es um die grundsätzliche Frage: Wie soll Leipzig in Zukunft aussehen? Wollen wir eine Stadt für immer mehr Autos oder wollen wir eine Stadt für die Menschen, eine lebenswerte Stadt schaffen? Es geht um Flächengerechtigkeit. Der größte Teil der öffentlichen Straßen steht dem Auto zur Verfügung. Die Doktrin der 1970er-Jahre, eine autogerechte Stadt zu planen, in der der Autoverkehr ungehindert fließen muss, steckt heute leider immer noch in den Köpfen vieler Verkehrsplaner. Diese Doktrin ist aber angesichts des Chaos in den Städten völlig überholt. Viele große Metropolen wie Paris haben bereits umgedacht. Sie haben die Probleme des Autoverkehrs erkannt und beginnen, die Stadt neu zu denken: Seit dem 30. August 2021 gilt in Paris nahezu überall Tempo 30. Für dieses Jahr strebt Paris die autofreie Innenstadt an. Das historische Zentrum soll für Fußgängerinnen und Fußgänger attraktiver werden. Der Radweg am Leipziger Ring ist ein Schritt in die richtige Richtung: Weg von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt. Viele weitere Schritte müssen folgen.

Matthias Gehling, per E-Mail

Leipzig wird arrogant regiert

Ich hoffe sehr, es bleibt das ganze Jahr über unter sieben Grad Celsius, denn dann werden die schon jetzt sehr strapazierten Leipziger Autofahrer nicht noch mehr strapaziert. Ich kann doch davon ausgehen, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung – als Vorbild dienend – den Ring als Radfahrer nahezu täglich nutzen wird?! Als ich vor zehn Jahren aus beruflichen Gründen gern und neugierig nach Leipzig zog, dachte ich, dass das eine tolle Stadt ist. Heute denke ich, dass Leipzig oft realitätsfern und abgehoben arrogant regiert wird.

Petra Götsch, per E-Mail

„Auto-Versklavung“ muss ein Ende haben

Ich fahre beinahe täglich über den Innenstadtring mit dem Fahrrad – bei Wind und Wetter, auch regelmäßig mit meinen drei Kindern. Sonntags geht es auch mal mit dem Auto zum Cospudener See. Da ist das Auto natürlich sehr bequem, aber brauche ich es wirklich? Ein Auto zu besitzen, ist Luxus. Klar, für ältere Leute und für den Lieferverkehr ist das Auto eine Notwendigkeit. Aber für mich als Familienvater? Autos sind gefährlich, laut, umweltverschmutzend. Da helfen kein Marketing und keine Autolobby. Warum können wir unseren Kindern keinen sicheren Platz auf unseren Straßen einräumen und ein Zeichen für die Zukunft setzen? Wir haben in Leipzig keine Hügel wie in Stuttgart und die Stadt hat eine überschaubare Größe: Perfekt also für das Fahrrad! Unser Wohlstand wird sich verbessern, wenn wir unsere „Auto-Versklavung“ endlich aufgeben.

Benjamin Blom, per E-Mail

Das Geschrei wird groß sein

Was kümmern das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) die durchaus nachvollziehbaren Einwände aus der Leipziger Bevölkerung? Es agiert so, wie der von den Grünen erneut ins Amt gehievte Oberbürgermeister es seinen Befürwortern versprochen hat. Wenn die ersten Unfälle passiert sind, wird das Geschrei mit Sicherheit wieder groß sein. Das nennt man dann selbstgewähltes Schicksal, oder?

Uwe Schmertosch, per E-Mail

Markierung ist nur eine Notlösung

Eine durchgängige Fahrradinfrastruktur um den Ring ist dringend notwendig und längst überfällig. Es gibt nur Bruchstücke von Fahrradwegen im Zentrum. Überall wird der Radverkehr über den Fußweg geleitet oder die Radwege enden einfach ohne Weiterführung. Das ist nicht nur überholt, sondern auch gefährlich. Eine klare Wegeführung sorgt für weniger Konflikte auf den Straßen. Wer Sicherheit will, muss dafür auch die Voraussetzungen schaffen – und Radwege bauen. In Deutschland wird über Milliarden für den Klimaschutz und die Verkehrswende diskutiert, aber an günstigen Fahrradwegen soll es scheitern? Natürlich ist eine Markierung auf dem Ring nur eine Notlösung, weil die Verwaltung wieder nur reagiert statt agiert. Viel besser wären baulich abgegrenzte Wege, die die Sicherheit noch einmal deutlich erhöhen. Ich kann den Aufruhr von Autofahrern nicht verstehen. Auch Leute mit Fahrrad wollen schnell und sicher das Zentrum passieren – weil die auch arbeiten. Und jeder Radfahrer ist ein Auto weniger im Stau. Das sagt auch die Verkehrsforschung. Ich wünsche mir für Leipzig eine echte Wende in der Verkehrspolitik. Weg vom ängstlichen Ewiggestrigen hin zu einer Gestaltung, die ein sicheres Fortkommen für alle ermöglicht.

Olaf Neumann, per E-Mail

Die Demokratie soll bleiben

Gern fahre ich Fahrrad. Aber nur dort, wo es sich gehört. Und ich fahre gern Auto. Auch nur dort,wo es sich gehört. Klingt simpel. Aber so ist es leider nicht. Das Automobil gehört zu Leipzig. Hier werden in zwei Automobilwerken fortschrittliche Autos produziert. Ohne diese Werke würde es weniger Arbeit und weniger Geld für unsere Stadt geben. Das Pro und Contra zur Radspur auf dem Ring ist eine ideologische Kampfnummer. Doch hierfür eignet sich der Ring nicht. Der Ring ist ein Denkmal der Friedlichen Revolution von 1989. Er gehört uns Demokraten. Keinesfalls überengagierten, politisierenden Pedalrittern. Mit dem Wort „Krieg“ wurde in dieser Debatte eine unwürdige Eskalationsstufe erreicht. Den zum Teil rüpelhaft und antisozial daherstrampelnden Radlern, die weder die Straßenverkehrsordnung noch menschlichen Anstand kennen, gehören künftig deutliche Grenzen aufgezeigt. Denjenigen, die sich so laut trompetend und klingelnd auf Fahrrädern rücksichtslos den Weg durch Leipzig freiräumen, sei gesagt: Ihr Handeln beschädigt unser Miteinander nachhaltig. Der Weltuntergang wird ausbleiben – mit und ohne Rad. Was bleiben soll, das ist unsere Demokratie. Wünschenswert für die Zukunft ist eine friedliche, solidarische Leipziger Stadtgesellschaft. Arbeiten wir gemeinsam daran.

Thomas Pfeiffer, per E-Mail

Die Folge wären mehr Staus, nicht weniger

Mit etwas Abstand betrachtet könnte jeder Verkehrsteilnehmer dem neuen Radweg etwas Positives abgewinnen: Die meisten Leipziger sind auch Fahrradfahrer, sie können sicherer und direkter auch mit ihren besonders schützenswerten Kindern und Enkeln zusammen eine wichtige Route entlang der Leipziger Innenstadt nehmen. Bürger, die zwingend auf ihre Autos angewiesen sind, profitieren langfristig von der besseren Ausnutzung des immer enger werdenden öffentlichen Raums. Der Autofahrer sollte sich einmal vorstellen, jeder Fahrradfahrer, der auf dem Radweg rechts von ihm mit vor der nächsten Ampel wartet, wäre ein weiteres Kraftfahrzeug: Mehr Staus wären die Folge, nicht weniger. Ich mag den Namen „Promenadenring“. Wer sich historische Bilder von Leipzig anschaut, sieht sehenswerte Flaniermeilen und blühendes Leben. Er sieht viel Lebensqualität. Wir können die Lebensqualität unserer Stadt wesentlich verbessern, indem wir eine Verkehrswende bewirken.

Dr. Tilo Buschmann, per E-Mail

