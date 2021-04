Leipzig

Freie Fahrt fürs Rad auf dem Innenstadtring – oder doch nicht? Seit kurzem ist Leipzigs Innenstadtring um eine Fahrradspur reicher. Im westlichen Abschnitt, also am Dittrichring, hat die Stadt in den vergangenen Tagen einen Schutzstreifen für Radfahrende errichtet. Sie reagiert damit auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen, das einer Klage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Leipzig stattgegeben hat. Für Freudensprünge hat das Urteil unter Radfahrenden bisher noch nicht gesorgt.

Die Kritik: Auf dem Dittrichring, ist der Weg mitunter zu schmal, wenn daneben Autos mit Tempo 50 an einem vorbeibrausen. Wie sicher ist ein Radstreifen auf einer viel befahrenen Straße, der außerdem baulich nicht vom Autoverkehr getrennt ist? „Kaum“, sagt Timo Supplies vom Leipziger Ökolöwen. Der Umweltbund setzt sich seit Jahren für ein besseres Radnetz in der Messestadt ein. „Mit einem Tupfer Farbe ist vielen Menschen einfach noch nicht geholfen.“ Vor allem Kinder und ältere Menschen würden sich auf ungeschützten Radstreifen nicht sicher fühlen.

Radverbände fordern durchgängige Radspur um den Ring

Unterstützung bekommt der Ökolöwe von Leipzigs ADFC-Chef Strehler. Der Radstreifen auf dem Dittrichring sei eine Errungenschaft. Doch jetzt müsse die Stadt noch weiter handeln. „Es ist ein erster Schritt. Jetzt müssen weitere Folgen“, sagt Strehler. ADFC und Ökolöwe fordern mehr Platz fürs Rad. Wo möglich, sollten etwa Autospuren zu Gunsten von – im besten Falle geschützten – Radspuren weichen. Auf dem Ring wäre dies durchaus möglich, argumentiert Strehler. Der Autoverkehr sei in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. Das Ziel: ein durchgängiger Fahrradstreifen einmal rund um den Ring.

Vorbild ist dabei unter anderem Berlin-Kreuzberg. Während der Corona-Krise hatte die Bezirksverwaltung dort eine Reihe von sogenannten Popup-Radwegen errichtet. Kurzerhand wurden mit Warnbaken Autospuren für den Radverkehr gesperrt. Ein Modell, das zwar umstritten ist, aber durchaus Erfolg hatte. In den vergangenen Monaten stiegen immer mehr Menschen in Berlin aufs Rad um.

Verkehrsforschung: Meiste Unfälle geschehen an Kreuzungen

Unterstützung für solche Modelle gibt es aus der Verkehrsforschung. „Wer sich im Straßenverkehr nicht sicher fühlt, steigt seltener aufs Rad“, sagt Regine Gerike. Sie ist Leiterin der Professur für integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehr an der TU Dresden. Jeder regelkonform ausgeführte Radfahrstreifen würde bereits das Sicherheitsempfinden steigern. Bei baulich getrennten Radwegen sei dies in der Regel noch höher.

Doch damit sei es noch längst nicht getan, betont Gerike. Steigen mehr Menschen aufs Rad, können auch häufiger Unfälle passieren. Interessanterweise droht die Unfallgefahr zumeist gar nicht auf den Wegen. „Wichtig ist, dass der Radverkehr an Kreuzungen sicher geführt wird. Denn dort passieren die meisten Unfälle. Verkehrsplaner müssen hier besonders auf gute Verkehrsführung, Ampelschaltung und freie Sicht achten“, so die Professorin. Nur so könne sich nicht nur die subjektive sondern auch objektive Sicherheit für Radfahrende verbessern.

Radfahrstreifen die „gegenwärtig sicherste Lösung“

Es ist eine Erkenntnis, die sich mit den Unfalldaten der Stadt Leipzig deckt. Es falle auf, dass Unfallschwerpunkte vielfach Stellen seien, „die gemeinhin gar nicht als unsicher empfunden werden“, antwortet eine Sprecherin auf eine LVZ-Anfrage. Oftmals würden dort bereits eigene Radspuren existieren. Ein wiederkehrendes Muster von vielen: Geradeaus fahrende Radlerinnen und Radler werden von Autofahrern beim Rechtsabbiegen übersehen. Die Stadt argumentiert deshalb, dass aus ihrer Sicht der klassische Radfahrstreifen die „gegenwärtig sicherste Lösung“ darstellt. Hierbei werde der Radverkehr im direkten Sichtfeld des Kfz-Verkehrs geführt und könne im Prinzip nicht übersehen werden.

Das sind die gefährlichsten Kreuzungen in Leipzig Die Stadt Leipzig hat für die LVZ die Kreuzungen mit der höchsten Unfallgefahr für Radfahrende aufgelistet. Diese Orte gelten als Unfallhäufungsstellen. Die Daten stammen aus dem Jahr 2019. „Als Unfallhäufungsstelle wird eine Kreuzung oder Einmündung dann eingestuft, wenn fünf oder mehr Unfälle eines Typs in einem Jahr beziehungsweise fünf oder mehr Unfälle mit Personenschaden innerhalb drei Jahren registriert wurden. Aber nur einzelne Unfallhäufungsstellen sind auch durch eine hohe Anzahl beteiligter Radfahrender gekennzeichnet“, teilt die Stadt dazu mit. Theresienstraße/Schönefelder Straße

Eisenbahnstraße zwischen Bussestraße und Einertstraße (Besonderheit: „dooring“-Unfälle, d. h Kollisionen zwischen Radfahrenden und haltenden/parkenden Fahrzeugen)

Tauchaer Straße/Wodanstraße

Zschochersche Straße/Industriestraße

Ranstädter Steinweg/Jacobstraße

Dieskaustraße/Windorfer Straße

Gohliser Straße/Nordplatz

Paunsdorfer Straße/Am Sommerfeld

Arno-Nitzsche-Straße/Meusdorfer Straße

Pfaffendorfer Straße/Ernst-Pinkert-Straße

Torgauer Straße/Dornberger Straße

Chemnitzer Straße/Höltystraße

Georgiring/Schützenstraße

Lyoner Straße/Schönauer Straße

Miltitzer Straße/Ausfahrt Löwencenter

Tröndlinring/Gerberstraße

Koburger Straße/Prinz-Eugen-Straße

Johnnisplatz/Nürnberger Straße

Windmühlenstraße/Emilienstraße

Ossietzkystraße/Zeumerstraße

Brandenburger Straße/Mecklenburger Straße

Täubchenweg/Gutenbergplatz

Pfaffendorfer Straße/Humboldtstraße

