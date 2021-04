Leipzig

Weniger Platz für Autos, erstmals Platz für Räder: Auf der Jahnallee und der Wundstraße haben am Montagmorgen die Bauarbeiten für zwei neue Radspuren begonnen. Leipzig setzt damit seinen 2019 vom Stadtrat beschlossenen Luftreinhalteplan durch. Eine Konsequenz: Um die Verkehrsbelastung an neuralgischen Punkten in der Stadt zu verringern, verteilt die Stadt den Platz für Teilnehmer im Straßenverkehr neu. Die befürchteten Staus blieben am Montag aus.

Die Jahnallee wird in Zukunft für Autofahrer einspurig und erhält stattdessen eine eigene Radspur. Selbes geschieht zeitgleich für die Wundstraße auf dem Abschnitt zwischen Ecke Dufourstraße bis Ecke Karl-Tauchnitz-Straße.

Weiße Farbe für Radfahrerinnen und Radfahrer. Wie hier in der Wundtstraße gibt es ab sofort einen neuen Radstreifen. Quelle: André Kempner

Am Montagmorgen waren die Mitarbeiter der Stadt an beiden neuralgischen Punkten der Stadt bereits zugange. Mit Pylonen war die rechte Fahrspur für Autofahrer abgesperrt und für Fahrradfahrer befahrbar. Im Anschluss an die Absicherung wurde mit der Markierung der Fahrbahnen begonnen. Zu größeren Staus oder Verkehrsbehinderungen kam es im morgendlichen Berufsverkehr jedoch nicht.

Mehr zum Luftreinhalteplan unter: www.leipzig.de/luftreinhalteplan

Von hem