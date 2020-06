Touristischer Rundkurs um Leipzig soll in nächsten Jahren aufgewertet werden

Leipzig

Zeitenwende beim Grünen Ring Leipzig (GRL): Der Innere Ring, der als Radweg auf 65 Kilometern einmal um Leipzig führt, wird derzeit zurückgebaut. Im Gegenzug soll der 134 Kilometer lange Äußere Ring, der alle 14 Mitgliedskommunen im großen Bogen umschließt, verbessert und touristisch aufgewertet werden.

Timo Metzkes entfernt die Schilder des inneren Ringes vor der Kirchruine in Wachau. Quelle: Kempner

Timo Metzkes kommt in diesen Tagen ganz schön rum. Einmal um Leipzig, um genau zu sein. Seit Tagen schon schraubt er Schild um Schild des Inneren Ringes ab. Der Radweg war wie sein großer Bruder Ende der 90er-Jahre nach dem Zusammenschluss der Orte ein bisschen auch als Prestigeobjekt gesucht, markiert und kartiert worden. 2013/14 sei die Beschilderung zuletzt überholt worden, erzählt Heike König von der Geschäftsstelle des Grünen Ringes.

Die beiden bisherigen Radwege des Grünen Ringes Leipzig Quelle: GR Leipzig

Vor-touristische Wege

Wie berichtet, ist der Grüne Ring Leipzig viel mehr als nur die beiden Radwege. Im Ring stimmen sich die 14 Umlandorte samt Leipzig und den beiden anliegenden Kreisen über regional bedeutende Grünprojekte ab, koordinieren Ausgleichsflächen, beantragen Fördergelder.

Im Grunde seien die beiden Radwege aber in vor-touristischer Zeit entstanden, erklärt König. Gerade der Innere Ring diene mehr der Erschließung und dem innerstädtischen Verkehr als den heutigen Belangen von Besuchern der Stadt. Die Beschilderung entspreche auch nicht mehr der neuen Norm in Sachsen, der Unterhalt sei zudem problematisch. Sukzessive sei so auch zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Radfahrer Club ( ADFC) der Entschluss gereift, diesen Radweg aufzugeben.

Das Logo des Grünen Ringes Leipzig Quelle: GR Leipzig

Außenrum hat viel Potenzial

Der Äußere Ring, seit 2016 Hauptradroute (SNR II-67) im sächsischen Radverkehrsnetz, solle stattdessen qualifiziert werden, heißt es. Der Weg, der landschaftlich so unterschiedliche Gebiete umfasst wie die üppig-grüne Leipziger Nordwestaue und die eher kargen Bergbaufolgelandschaften im Süden besitze noch viel Potenzial – gerade auch durch seine vielen Anbindungen ans Leipziger S-Bahn-Netz, erklärt König. Allerdings bedürfe die Route der einen und anderen Anpassung, um inzwischen herangereifte touristische Angebote besser zu berücksichtigen.

Ein Achtel Ring gefällig?

Denkbar sei etwa ein Aufteilen des Ringes nach Einstiegspunkten, erläutert König. Man könne ihn auch achteln, und/oder eine App dazu erstellen. „Oder etwa sortieren nach Geschichte und Geschichten, die am Rande erzählt werden.“ Vieles sei nach heutigen touristischen Gesichtspunkten möglich.

In einem ersten Schritt erarbeite nun das Aufbauwerk Region Leipzig mit den Planern des Büros Stadtlabor eine Handlungsempfehlung, was zu tun sei. Im Folgejahr solle mit den beteiligten Kommunen, Kreisen und Partnern an einem konkreten Konzept gefeilt werden, das dann hoffentlich ab 2022 mit Fördergeldern umgesetzt werde, beschreibt sie das geplante Vorgehen.

Von Jörg ter Vehn