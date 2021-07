Radweg auf Fahrbahn – das sagen Leser zur Karl-Heine-Straße in Leipzig

Leipzig

Doch der zweite Streich folgt sogleich

Man hätte denken können, dass die Radstreifen in der Schomburgkstraße bereits den Höhepunkt darstellen, aber man sollte eben nicht die geballte Kompetenz der Experten des ADFC im Schulterschluss mit dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt Leipzig unterschätzen! Frei nach Wilhelm Busch: Dieses war der erste Streich (Schomburgkstraße), doch der zweite folgt sogleich (Karl-Heine-Straße)! Mit der Begründung, dass sich auf den sehr breiten Fuß- und Radwegen immer öfter Radfahrer und Fußgänger in die Quere kommen, wird nicht etwa auf diese Personengruppen eingewirkt, sich entsprechend Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) vernünftig zu arrangieren; nein, der Radverkehr wird auf die recht schmale Fahrbahn verlegt. Autofahrer sind ja auch bei Verstößen gegen geltende Bestimmungen viel leichter zu belangen, denn sie haben ja ein amtliches Kennzeichen an ihrem Wagen. Schlimmer geht’s nimmer! Zu befürchten ist: doch!

Karl-Heinz Steppat, 04205 Leipzig

Zäher Verkehrsfluss ist die Folge

Als ich die Nachricht zum abschnittsweisen neuen Verkehrskonzept in der Karl-Heine-Straße las, musste ich sofort an die berühmt-berüchtigten Schildbürger denken. Mindestens einmal im Monat fahre ich mit dem Rad, von Markkleeberg kommend, über die Brücke in der Käthe-Kollwitz-Straße weiter zur Karl-Heine-Straße und via Westwerk/Café Albert, Spinnerei und Kunstkraftwerk mitunter bis nach Grünau.

Mit meinen 67 Jahren habe ich schon viele Radwege in Leipzig befahren. Einer der für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherste Abschnitt ist nach meiner Erfahrung der vom Felsenkeller aus stadtauswärts führende; weil er vom fließenden Verkehr separiert ist – auch wenn es eine Engstelle an der Schaubühne Lindenfels gibt. Dank gegenseitiger Rücksichtnahme ist es dort bis heute zu keinen folgenschweren Zusammenstößen von Fußgängerinnen und Fußgängern mit Radfahrerinnen und Radfahrern gekommen. Und warum muss der Außengastronomie noch mehr Platz geschenkt werden? Die Westkultur ist mit der Karl-Heine-Straße so homogen gewachsen, dass es dort keines weiteren öffentlichen Raumes mehr bedarf.

Die Verlegung des sicheren Radwegs auf die Straße hat einen zähen Verkehrsfluss zur Folge – insbesondere Richtung Grünau. Vermutlich bei Tempo 30. So schnell haben die Verkehrsplaner noch nie ein Verkehrsziel umgesetzt. Ein Schelm, der etwas Schlechtes dabei denkt. Von dem aufkommenden Frust zwischen Auto- und Radfahrern ganz zu schweigen.

Der Vergleich zur „Gestaltung“ der Koburger Straße sei an dieser Stelle erlaubt: Statt den bereits separat vorhandenen Radweg stadtauswärts im Zuge der umfänglichen Reparatur der Koburger Straße mit zu asphaltieren, wurde dieser kurzerhand auf die Straße verlegt – und das auch in Bereichen, wo Tempo 70 erlaubt ist. Diesen Radweg müssten die verantwortlichen Verkehrsplaner im morgen- und abendlichen Berufsverkehr zu jeder Jahreszeit hin und wieder befahren; um sich dann selbstkritisch zu hinterfragen, wie sicher sie sich nach so einer Fahrt fühlen.

Eine fahrradfreundliche Stadt braucht zielführendere Entscheidungen als diese zur Karl-Heine-Straße.

Gabriele Kretzschmar, per E-Mail

Fahrt doch mal nach Köln!

Die Karl-Heine-Straße wurde vor noch nicht allzu langer Zeit umgebaut. Und: Es ist Platz für alle da. Doch was ist mit Volkes Wille? Der größte Teil der Anrainer ist gegen einen nochmaligen Umbau. Liebe Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ihr werdet von den Leuten bezahlt, die dort wohnen. Also respektiert bitte deren Meinung! Falls ihr mal eine Anregung braucht: Fahrt doch mal nach Köln – und dort auf die Aachener Straße! Zwei Autospuren in jeder Richtung, Fahrrad- und Fußwege – und an Stellen, wo sich Freisitze befinden, müssen die Fußgänger und Radfahrer sich eine Spur bei gegenseitiger Rücksichtnahme teilen. In Köln geht das! Nur in Leipzig bekommen wir so etwas nicht hin. Bei uns schreit gleich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auf – und die Stadtverwaltung macht prompt jeden Blödsinn mit!

Roland Lennig, per E-Mail

Freisitze dort, wo Platz dafür ist

Dass sogenannte Radwege – durch weiße Linien abgetrennte Straßenbereiche – in Leipzig zugeparkt werden, ist doch beinahe schon Normalität. Das ist der Rücksichtslosigkeit vieler Mitbürger geschuldet, aber ebenso der Faulheit, ein paar Meter Fußweg zurückzulegen. Vor allem aber der übermäßigen Anzahl an Autos. Da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen. Ich befürchte nur, die Vernunft wird nie siegen.

Das nächste Thema, das durch die neue Lage in der Karl-Heine-Straße aufgeworfen wird, ist die Problematik der Freisitze. Ich frage mich: Fußweg oder Freisitz? Es ist mir völlig unbegreiflich, dass die Fußwege vielerorts als Freisitze missbraucht werden. Es bringt mich immer wieder auf die Palme, dass man als Fußgänger keinen Platz mehr auf den Fußwegen findet. Sollen Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen vielleicht auf verkehrsberuhigte Straßen ausweichen? Es muss endlich für Ordnung gesorgt werden, damit alle miteinander und nebeneinander leben können.

Ich hätte folgende Vorschläge: Freisitze in begrenztem Maße, wo Platz dafür ist; Radwege anlegen, die diesen Namen auch verdienen; den ÖPNV so ausstatten und takten sowie preislich gestalten, dass er wirklich attraktiv ist; Parkflächen in Tiefgaragen verlegen, worüber sich idealerweise Grünflächen befinden.

Voraussetzung hierfür wäre natürlich, dass unsere Stadt nicht immer mehr zugebaut wird. Wurde nicht besonders in jüngster Zeit für ein grünes Leipzig geworben?

Claudia Rüger, 04277 Leipzig

