Leipzig

Ein bekanntes Gesicht im Paunsdorf Center: Rainer Borst ist ans P.C. zurückgekehrt und hat erneut die Leitung des Einkaufszentrums übernommen, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Lars Ziegler an, der an ein anderes Center von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) wechselte. Der französische Immobilien- und Investmentkonzern besitzt weltweit Einkaufs-, Büro- und Veranstaltungszentren.

Von Leipzig nach Frankfurt/Main und zurück

Borst ist in Leipzig kein Unbekannter. Er führte hier bereits die Shopping-Mall „Höfe am Brühl“ von ihrer Eröffnung im Jahr 2012 bis März 2015. Danach hatte er die Leitung des P.C. bis Mitte 2019 inne. Zuletzt war er Centermanager des ebenfalls von URW betriebenen NordWestZentrums in Frankfurt/Main.

„Die in Leipzig fest etablierte Shopping- und Freizeitdestination sorgt seit nunmehr 28 Jahren für besondere Erlebnisse und entwickelt sich stetig weiter“, sagte Borst über seine alte und neue Wirkungsstätte. Der Manager, so das Unternehmen, bringe „die optimalen Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte“ des Paunsdorf Centers fortzuschreiben.

