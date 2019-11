Ralf-Rangnick-Stiftung startet Radausbildung für Grundschüler

Leipzig

In Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Burghard Jung, der Polizeidirektion Leipzig und der Messestadt-Verkehrswacht hat die Ralf-Rangnick-Stiftung eine Fahrradausbildung für Kinder initiiert. Am Montag ging es in der Clara-Wieck-Grundschule los.

Kinder der Clara-Wieck-Schule beim Fahrradtraining, das die Ralf-Rangnick-Stiftung initiiert hat. Quelle: André Kempner

„Sattelfest – Lizenz zum Radeln“ – unter diesem Motto trainieren Grundschüler das umsichtige Verhalten im Straßenverkehr. Mit vollausgestatteten Fahrrädern und der nötigen Ausrüstung zum Aufbau eines Parcours unterstützen Polizisten die Schüler, damit die sich sicher auf dem Rad fortbewegen können und die Verkehrsregeln in Theorie und Praxis zu lernen. Am Ende erhalten die Kinder einen Fahrrad-Führerschein. Die Radfahrausbildung ist einer der ersten Projekte der Stiftung.

