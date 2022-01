Randvoller Lotto-Jackpot – wird ein Leipziger zum Multimillionär?

Leipzig

Nachdem 15 Ziehungen in Folge der Jackpot des Gewinnspiels 6 aus 49 nicht geknackt worden war, werden die nunmehr 45 Millionen Euro heute Abend an diesem Mittwochabend definitiv ausgeschüttet. Die Live-Ziehung der Lottozahlen findet ab 18.25 Uhr im Internet statt. Ob dann eine Leipzigerin oder ein Leipziger jubelt?

90 Prozent des Gewinns gehen an arme Leute

Am Montag und Dienstag konnte von einem Ansturm auf Leipzigs Lotto-Annahmestellen noch keine Rede sein. Muataz Alaranji betreibt seit drei Jahren einen Shop in der Bernhard-Göring-Straße. Er vermutete, dass es erst am Ziehungstag so richtig rundgeht. „Trotzdem, ich merke schon, dass ein wichtiger Tag bevorsteht. Ich mache momentan täglich 700 bis 800 Euro Umsatz“, verriet der Geschäftsmann.

Auf die Frage, ob er auch schon gespielt habe, lachte der gebürtige Syrer. „Natürlich! Normalerweise bin ich mit 10 Euro dabei, diesmal waren es 60 Euro.“ Sollte er die Millionen abräumen, dann werde er 90 Prozent des Geldes an arme Leute verschenken, kündigte er an. Seine Eltern und Geschwister leben verarmt in der syrischen Heimat und benötigen jede Hilfe. Der Händler, der seit 37 Jahren in Deutschland lebt, will auch nach einem möglichen Lotto-Gewinn in seinem Laden weiterarbeiten.

Zwangsausschüttung findet so oder so statt

Der Jackpot ist mit seiner maximalen Höhe von 45 Millionen Euro gefüllt. „Das bedeutet, dass er am 19. Januar definitiv geleert wird“, sagte Pressesprecherin Kerstin Waschke von der sächsischen Lotto-GmbH. Zur Erklärung: Der Jackpot in Gewinnklasse 1 kann mit sechs Richtigen plus Superzahl geknackt werden. Sollte es keinen Treffer im obersten Gewinnrang geben, werden die Millionen in der nächstniedrigeren Gewinnklasse, in der es einen oder mehrere Gewinner gibt, ausgeschüttet. Das könnte aber auch die Gewinnklasse 2 mit sechs Richtigen oder die Gewinnklasse 3 mit fünf Richtigen plus Superzahl sein. Fest steht also, dass der Mega-Jackpot eine Spielerin oder einen Spieler in Kürze zum Multimillionär machen wird.

Die Millionen stehen bereit und werden definitiv ausgeschüttet: Kerstin Waschke von der sächsischen Lotto-GmbH, die ihren Sitz in Leipzig hat. Quelle: André Kempner

„Viel Geld macht dumm im Kopf“

Ewelina Stiller fordert nur manchmal ihr Glück heraus – bei einem prallen Jackpot kann die Verkäuferin aber nicht widerstehen. „Ich habe total verrückte Zahlen, die Sieben ist immer dabei“, erklärte sie am Dienstagnachmittag beim Tippen. „Wenn ich gewinnen sollte, würde ich die Hälfte der Millionen anlegen und nach einer neuen Wohnung in Leipzig suchen“, erzählte die gebürtige Polin. Dass sie auch danach weiter hinter der Ladentheke stehen wird, um Brot und frische Brötchen zu verkaufen, sei für sie selbstverständlich. „Viel Geld macht dumm im Kopf. Was man im Herzen trägt, ist wichtig“, lautet ihr Lebensmotto.

Der letzte große Wurf datiert vom Februar 2015

Die Statistik zählt in Leipzig 26, im Landkreis Nordsachsen sechs und im Landkreis Leipzig elf Sachsenlotto-Millionäre. „Insgesamt haben wir 151 Lotto-Millionäre im gesamten Freistaat. Die halten wir streng geheim und sagen auch ihnen, dass Vertraulichkeit sehr wichtig ist“, betonte Sprecherin Waschke mit Blick auf die Großgewinne seit Gründung der Lottogesellschaft vor 30 Jahren. Viel Geld verändere das Leben maßgeblich, da müsse jede Entscheidung abgewogen und sehr wohl bedacht sein. Der letzte Sachsenlotto-Millionär aus Leipzig trug im Februar 2015 über neun Millionen Euro nach Hause. Im Landkreis Leipzig liegt der Höchstgewinn etwas länger zurück – vor genau 21 Jahren konnte ein Spieler über 20 Millionen DM jubeln.

Von Regina Katzer