Ranking: Das ist Leipzigs bester Döner

Leipzigs bester Döner kommt von der Karl-Liebknecht-Straße – zumindest, wenn man dem Reiseportal „Big Seven Travel“ glauben mag. Das Reiseportal kürte die 25 besten Dönerläden Deutschlands. Auf Platz 12 liegt ein Restaurant aus Leipzig: das Olive Tree an der Karli. Dominiert wird die Liste aus Städten wie Berlin, Köln oder München. Doch was macht das Olive Tree so besonders? Ein Schnelltest.

Das Besondere: hausgemachte Soßen

Um 12.30 herrscht im Olive Tree reger Betrieb. Aus den umliegenden Büros und von den Baustellen trudeln die hungrigen Gäste ein. Die Schlange geht bis kurz vor die Eingangstür. Aus der Tür huscht Inhaber Karwa Chouani. Er weiß von der Wahl seines Geschäftes in die Döner-Topliste bereits aus den sozialen Medien Bescheid. Viel Zeit bleibt nicht, denn Chouani muss zurück in die Küche. Also ganz schnell.

Was macht den Döner im Olive Tree so besonders? Das seien natürlich die guten und frischen Zutaten, sagt Chouani, der das Olive Tree mittlerweile seit zehn Jahren betreibt. Das Fleisch kommt vom Zulieferer aus Berlin, das Brot von einem Bäcker aus Delitzsch. „Besonders sind aber vor allem unsere Soßen, die wir selbst herstellen“, sagt Chouani. Die sind Chefsache. Und deshalb muss Chouani auch gleich wieder zurück in die Küche. „Guten Appetit!“

Das Endprodukt: Döner vom Hühnchenspieß Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Auf dem Speiseplan steht jetzt der klassische Döner für 3,50 Euro. Wer Abwechslung haben möchte, kann auch noch zwischen Dürüm oder Pizza und Pasta wählen. Los geht es mit dem Fleisch. Hier hat der Gast die Auswahl zwischen Rinderhackfleisch oder geschichtetem Huhn. Beim Belag gibt es Salat, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Kraut. Eine Spezialität des Hauses: Oliven und Peperoni oben drauf – wir verzichten aufs Extra. Zum Abschluss kommen die Soßen, die sich beliebig kombinieren lassen. Zur Auswahl stehen hier: Kräuter, Knoblauch, Curry, Mango, Sesam, Hummus und scharfe Soße.

Geschmackstest bestanden

Das Endprodukt weiß geschmacklich zu überzeugen und macht mehr als satt. Die Verteilung zwischen Fleisch – das Hühnchenfleisch ist gut gegrillt und kross – und Gemüse passt. Es gibt keinen Berg Salat, durch den man sich kämpfen muss, um den ersten Bissen Fleisch zu schmecken. Die Soßen (die Testkombination waren Kräuter und Sesam) schmecken sehr gut, waren aber ein bisschen zu viel. Am Ende weicht das Brot durch und die Soße rinnt durch die Finger. Das ist aber auch das einzige Manko – Test bestanden.

Und wie sehen es die anderen Gäste? Andreas Lenk und Bodo Pfeifer sitzen am Nebentisch und kommen schon seit Jahren hier her. Sie sehen das Ganze etwas pragmatischer. Besonderes Brot oder Fleisch? „Wohl eher nicht“, sagt Lenk. „Das Gesamtpaket stimmt. Der Döner schmeckt einfach lecker. Für uns ist die Lage einfach günstig und die Mitarbeiter immer freundlich.“ Sein Kollege Pfeifer stimmt ihm dazu. „Am ehesten sind es noch die verschiedenen Soßen. Für mich als Veganer schmeckt der Gemüse-Döner so besonders gut.“

Persönliche Kriterien haben entschieden

Für viele Leipziger, die rund um die Karli leben oder arbeiten, dürfte das Olive Tree zu den besten Dönerläden in Leipzig gehören. Am Ende gibt es bei der Wahl des besten Döners jedoch unterschiedliche und persönliche Kriterien. Beim Brot, dem Fleisch oder den Soßen sind die Geschmäcker verschieden.

Für die Leser des Reiseportals waren es jedenfalls „die Kombination aus frischem Brot, knackigem Salat und zartem Fleisch“, wie das Portal in einer Email an die LVZ erklärt. Die Liste mit allen 25 Läden entstand aus Leservorschlägen, der medialen Bekanntheit sowie eigenen Erfahrungen der Redakteure, so das Portal weiter.

Von Max Hempel