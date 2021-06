Leipzig

Nicht nur die Schulanfänger sind aufgeregt, wenn sie an ihren großen Tag denken, auch die Eltern stellen sich im Vorfeld des einmaligen Ereignisses viele Fragen. Was gehört in die Zuckertüte, welcher Ranzen ist der passende für den Nachwuchs und wie feiert man am besten eine Einschulungsparty?

Nicht nur Süßes in die Tüte

Ob die Schultüte selbst gebastelt, aus einem Rohling, den es in vielen verschiedenen Farben im Handel gibt, oder gekauft wurde, sie sollte vor allem nicht nur Süßes fürs Kind bereit halten. Füllen Sie die Tüte auch mit nützlichen Dingen, die auf der Materialliste stehen und die das Kind auf jeden Fall im ersten Schuljahr benötigt – Malkasten, Füller und Radiergummis gehen immer!

Ranzen-Einmaleins

Welcher Schulranzen passt zu meinem Kind, ist eine Frage, die sich viele Eltern im Vorfeld stellen. Es geht also nicht nur darum, das Töchterchen mit einem pinkfarbenen Ranzen glücklich zu machen oder Sohnemann mit einem Schulrucksack, den viele Fußbälle zieren. Viel mehr als das Aussehen zählen Kriterien wie die Materialbeschaffenheit, wie sich der Ranzen auf dem Rücken trägt und wie er im Dunkeln im Straßenverkehr wahrgenommen wird. Dazu haben wir Sandra Stock vom Schreibwarengeschäft „Mein Roth-Stift“ befragt.

Ranzen-Expertin Sandra Stock berät gemeinsam Eltern und Kinder, um das passende Modell zu finden. Quelle: Regina Katzer

„Wir bieten eine einstündige Beratung vor Ort an. Zuerst werden alle Wünsche und Vorstellungen abgefragt, dann laufen die Schulanfänger mit den potenziellen Ranzen plus Gewicht durch den Laden“, sagt die dreifache Mutter, deren Tochter Ella ab Herbst auch in die Schule geht. Und dass ein Ranzen auch manchmal eine Reinigung verträgt, aber auf keinen Fall in einer Waschmaschine landen sollte, weiß sie aus Erfahrung.

Bevor das richtige Modell gefunden wird, muss einiges berücksichtigt werden. Es komme auf die Größe und die Statur des Kindes an, weiß Stock. Alle vorrätigen Modelle seien rückenschonend mit Polsterung, Brust- und Beckengurt ausgestattet. Der Ranzen sollte über dem Po sitzen und nicht zu hoch sein, damit der Schulanfänger im Straßenverkehr auch einen Blick nach hinten werfen kann. „Nichts spricht gegen einen Schulrucksack für Anfänger. Der ist genauso ergonomisch. Nur lässt er sich nicht so schnell auspacken wie ein Ranzen“, weiß die Expertin.

Freie Termine für eine Schulranzen-Beratung finden Sie entweder hier oder unter Telefon 0341-9999 401.

Einschulungsparty

Die offizielle Feierlichkeit am Tag der Einschulung wird von jeder Grundschule organisiert – meist mit Willkommensworten der Schulleitung und kleinen kulturellen Programmen für die ABC-Schützen und ihre Eltern. Der Höhepunkt ist die Übergabe der Schultüten, dem vor allem die Kleinsten entgegenfiebern. Danach geht es zur Familienparty mit den Großeltern und guten Freunden in die heimischen vier Wände, in einen Schrebergarten oder ein schönes Restaurant, in den Park mit viel Platz zum Toben oder zum Grillen ins Grüne. Für alle, die den Tag noch nicht bis ins I-Tüpfelchen durchgeplant haben, hier ein paar kulinarische Last-Minute-Tipps.

Jonas Möslein, Jonas Bräuer und Erik Lachmann (v.l.) gehören zum Start-up-Unternehmen "Grillaxed", das sich während der Pandemie gegründet hat. Quelle: Regina Katzer

Grillen ohne Aufwand: Drei Leipziger Jungs sorgen für einen nachhaltigen Grillspaß ohne lästige Einkäufe. Der Tischgrill und die Holzkohle kommen in einer Box direkt auf die Terrasse, an den See oder in den Park. Mit regionalem Spezialitäten und Getränken, kompostierbares Geschirr und ohne Aufwand. Alle Infos zur Grillaxed-Bestellung und zum Catering hier!

Ein Stück Paris: Das Feinkostgeschäft mit kleinem Restaurant „Petite Marieke“ lädt zum Mittagsmenü ein – maximal 20 Gäste haben Platz in der Épicerie im französischem Flair mitten im Musikviertel. Reservierungs- und Catering-Anfragen sind an bistro@ep-marieke.de zu richten.

Regional, saisonal und modern: Das Quagga Catering bietet Buffets mit individueller Note an. Quelle: Quagga

Modern, regional und saisonal: Quagga Catering bietet moderne Buffets nach Ihren Wünschen an: Regional, saisonal und mit besonderem Blick auf die kleinen Stars am Schulanfangstag. Die Räumlichkeiten im Lindenauer Theater der Jungen Welt können auch angemietet werden. Kontakt: Daniel Jurisch 0157/37225690 oder per E-Mail an info@quagga-leipzig.de

Das Beste aus Teufels Küche: Vom Kaffeelöffel bis zum komplett ausgestatteten Grillzelt – der Partyteufel Leipzig liefert, baut auf und nimmt alles ungespült wieder mit. Garantiert stressfrei. Anfragen per E-Mail an leipzig-mitte@partyteufel.com

Leckerbissen aus Knauthain: Unter dem Motto „Wir machen uns immer eine Platte für Sie!“ bietet die Traditionsfleischerei Opitz modernes Catering auch am Tag der Einschulung. Chef Christoph Opitz ist nicht nur vom saftigen Ostschwein „LeiCoMa“ und seinem Dry-Aged-Kotelett überzeugt, auch die orientalischen Paprikaschoten an einer Schnittlauchsauce sind ein Party-Renner. Anfragen über E-Mail anInfo@catering-leipzig.de

Tipps für den Schulalltag

Um den Eltern ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, hat das Sächsische Staatsministerium für Kultus die Broschüre „Ein guter Start“ herausgebracht.

Von Regina Katzer