Als der Stadtrat 2018 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „ Leipzig 2030“ (Insek) beschloss, rümpften viele Beobachter die Nase. Jede Menge noble Ziele, aber kaum durch konkrete Vorhaben untersetzt – das war die vorherrschende Meinung zu dem über 300 Seiten starken Papier. Nun hat das Rathaus eine Broschüre nachgeschoben, die sich viel spannender liest. Auf dem Deckblatt steht: „ Leipzig Arbeitsprogramm 2023“. Im Vorwort erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD): „Weil es bis 2030 noch eine lange Zeit ist, beschreibt das hier vorliegende Arbeitsprogramm 2023 in einem Zwischenschritt 30 konkrete und maßgebliche Vorhaben für die kommenden Jahre.“

Gefahrenabwehr, WLAN in Schulen und klimaneutrale Verwaltung

Tatsächlich werden in dem dünnen Heft viele Pläne mit konkreten Zeitschienen und Kostenangaben untersetzt. Für alle 30 Vorhaben sind die im Rathaus verantwortlichen Personen benannt. Manche Projekte dürften nach außen unsichtbar bleiben – wie ein neuer Masterplan Gefahrenabwehr bei der Feuerwehr, die klimaneutrale Stadtverwaltung, WLAN für 130 Schulen oder ein Technologiezentrum zur Digitalisierung der Wirtschaft, das für sieben Millionen Euro in der Baumwollspinnerei (Halle 7) entstehen und im Juni 2021 öffnen soll. Andere Projekte greifen unmittelbar ins Stadtbild ein, wie das hier ausgewählte Dutzend zeigt.

Großsporthalle

15 000 Zuschauer wird die neue Arena an der Richard-Lehmann-Straße fassen. Absehbare Kosten: 88 Millionen Euro. Davon sind sechs Millionen bis 2020 veranschlagt. Noch dieses Jahr soll der Stadtrat eine Beschlussvorlage zum Verfahren erhalten, zudem eine Marktanalyse samt Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei einem externen Partner beauftragt werden. Eröffnung: erst 2027. Verantwortlich: Frank Dannhauer, LEVG.

Für 88 Millionen Euro soll an der Richard-Lehmann-Straße eine neue Großsporthalle entstehen. Quelle: Christian Modla

Matthäikirchhof

Eine Teilfläche des 1,6 Hektar großen Geländes wird zum „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ – eingebettet in ein „lebendiges Innenstadt-Quartier“. In das Forum sollen verschiedene Nutzer einziehen – auch das Stasiakten-Archiv für Sachsen. Noch 2019 wird eine Geschäftsstelle für das Projekt eingerichtet, 2021 folgen ein städtebaulicher Wettbewerb, eine historische Studie sowie die Berufung eines internationalen wissenschaftlichen Beirats. „Es ist ein beispielgebendes Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit vorgesehen.“ Erste Baumaßnahmen: ab 2024. Verantwortlich: Dezernat Kultur, Stadtplaner Christoph Hümmeler.

Die ersten Bauarbeiten zur Neugestaltung des Matthäikirchhofs sollen 2024 beginnen. Quelle: privat

Festivals

Ebenfalls noch 2019 wird die Dachmarke „Musikstadt Leipzig“ (300 000 Euro) vorgestellt und international platziert. Neben dem Bachfest gibt es in Zukunft jedes Jahr entweder Gewandhaus- oder Opernfesttage – so zu Mahler 2021 (Gewandhaus), Wagner 2022 (Oper), Leipziger Romantik 2023 (Gewandhaus). Für die Festtage und einen Mendelssohn-Schwerpunkt im Gewandhaus sind dann per anno 250 000 Euro Zuschüsse geplant. Verantwortlich: Karin Rolle-Bechler.

Zusätzlich zum Bachfest gibt es in Zukunft jedes Jahr im Wechsel die Gewandhaus- oder Opernfesttage. Quelle: Gert Mothes

Forum Recht

„In Leipzig soll auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ein Forum Recht errichtet werden, das planerisch und konzeptionell in enger Verbindung mit dem neuen Gebäude der Juristenfakultät der Universität entsteht.“ So heißt es in der Broschüre. Die Entscheidung über das Grundstück könne der Stadtrat noch 2019 treffen – sobald eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Kosten: trägt wahrscheinlich komplett der Bund. Verantwortlich: Juliana Pantzer und Prof. Ulrich Brieler.

Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sind nun Neubauten für die Juristenfakultät und ein Forum Recht geplant. Außerdem sollen dort unter anderem eine Markthalle, das Leibniz-Institut für Länderkunde und etliche Wohnungen unterkommen. Quelle: Pelcak&Wolf

Pleiße-Öffnung

Wenn der Elstermühlgraben komplett freigelegt und der neue Stadthafen an der Friedrich-Ebert-Straße gebaut ist, will die Verwaltung nahtlos mit der Pleiße weitermachen. Die Planung für den Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Ranstädter Steinweg (also neben dem City-Ring) beginnt gerade: Von 2023 bis 2028 soll dort die Pleiße etappenweise ans Licht kommen. Der Abschnitt Simson-/Lampestraße ist für 2024 bis 2026, der Abschnitt Wundtstraße von 2025 bis 2027 avisiert. Bereits bis Ende 2023 will die Kommune für Planung und Flussöffnung 10,4 Millionen Euro ausgeben, davon 7,7 Millionen aus Fördermitteln. Verantwortlich: Angela Zabojnik.

Bis zum Jahr 2030 soll die Pleiße in Leipzig wieder komplett oberirdisch fließen. Die Wölbleitung am Ende der Wundtstraße wird im Zeitraum 2025 bis 2027 geöffnet. Quelle: Armin Kühne

Naturkundemuseum

2024 öffnet Leipzigs neues Naturkundemuseum – und ist eine Attraktion auch in wissenschaftlicher Hinsicht, besagt das Arbeitsprogramm. Das Ergebnis der neuen Standortuntersuchung wird bis Ende 2019 versprochen – dafür und für die Weiterentwicklung der Museumskonzeption sind im aktuellen Doppelhaushalt 1,7 Millionen Euro reserviert. Ob in der Lortzingstraße, am Bowlingtreff oder wo auch immer: 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen. Verantwortlich: Museumsdirektor Ronny Maik Leder. Bei der Konzeption wird er auch von einem „Kinderaufsichtsrat“ unterstützt.

Ende 2019 wird das Ergebnis der neuen Standortuntersuchung für das Naturkundemuseum vorliegen. Ob am bisherigen Sitz in der Lortzingstraße oder woanders: 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen. Quelle: André Kempner

Heiterblick Süd

Äußerst sportlich sind die Ziele für die Erweiterung von Paunsdorf. Ob dort 2000 oder mehr Wohnungen entstehen, was das kostet und wie es wirtschaftlich zu realisieren ist, soll bis Ende 2019 in groben Zügen klar sein. Ein Jahr später könne der städtebauliche Wettbewerb starten und 2023 die ersten Bagger anrollen, so die Kommune. „In Heiterblick-Süd werden klimatische und ökologische Ziele mit verschiedensten Formen des bezahlbaren Wohnens kombiniert.“ Verantwortlich: Hillrich Teismann und Thorsten Rupp vom Stadtplanungsamt.

In der Nähe des Paunsdorf Centers ist ein neues Wohngebiet mit etwa 2000 Wohnungen denkbar. 2023 will die Stadt die ersten Bagger in „Heiterblick-Süd“ anrollen lassen. Quelle: Patrick Moye

„Dorf“ für Ältere

Geschätzt 12 000 ältere Leipziger sind an Demenz erkrankt – Tendenz steigend. Nach dem Vorbild der Demenzdörfer De Hogeweyk in Holland oder Svendborg in Dänemark wollen die Städtischen Altenpflegeheime (SAH) auch in Leipzig „kleinteilige Wohnformen mit Dorfcharakter in einem sicheren Umfeld“ anbieten. 2020 soll das passende Grundstück gefunden sein, 2022 Entwurf und Finanzierung stehen. Verantwortlich: SAH-Geschäftsführer Stefan Eckner.

Insbesondere für Demenzkranke gedacht ist die Absicht der Städtischen Altenpflegeheime (SAH), auch in Leipzig ein behagliches „Dorf“ für Ältere einzurichten. Quelle: dpa

Stadionumfeld

Zur Neugestaltung des Umfelds der Red-Bull-Arena erstellt das Stadtplanungsamt einen Rahmenplan, der im ersten Quartal 2020 vorliegen soll. Wichtige Bausteine dabei sind ein Verwaltungsbau für den Fußball-Bundesligisten RB, das Sportmuseum der Stadt, eine leistungsfähige Nahverkehrs-Anbindung des Stadions und auch die vom Freistaat Sachsen in einigen Jahren geplante Reaktivierung der Alten Elster. Umsetzung erster Einzelprojekte: im Frühjahr 2020. Kosten für den Rahmenplan: 65 000 Euro. Verantwortlich: Philipp Gleiche und Heinrich Neu.

Der denkmalgeschützte Rest des ehemaliges Schwimmstadions soll in die Neugestaltung des Vorplatzes der Red-Bull-Arena integriert werden. Quelle: Uwe Pullwitt

Parkbogen Ost

Das 200 Meter lange und über zwölf Meter hohe Viadukt in Sellerhausen wird ab Ende 2019 saniert – auch weitere Steinbogenbrücken im Verlauf des künftigen Parkbogens Ost sollen bis zum Frühjahr 2021 instandgesetzt sein. Der zweite Bauabschnitt folgt bis 2023. Bekanntlich entsteht auf der früheren S-Bahn-Strecke ein begrünter Höhen-Rad- und Fußweg. Wie er genau aussehen soll und das Grünnetz ringsum geschlossen wird, klärt ein international besetzter Wettbewerb – die Jury tagt am 11. November 2019. Absehbare Kosten für die insgesamt fünf Kilometer lange Strecke zwischen den nicht mehr genutzten Bahnhöfen Sellerhausen (am Ende der Eisenbahnstraße) sowie Anger-Crottendorf (an der Zweinaundorfer Straße): 8,9 Millionen Euro bis 2023. Verantwortlich: Frank Amey, der neue Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS).

Mit der Sanierung des Viadukts in Sellerhausen beginnen Ende 2019 die ersten Arbeiten zur Herstellung des fünf Kilometer langen Parkbogens Ost. Er soll – samt einem Höhenradweg und vielen grünen Abschnitten – in Zukunft sechs Stadtteile im Leipziger Osten verbinden. Quelle: André Kempner

Wohnprogramm

Um dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen zu begegnen, unterstützt die Stadt testweise das Herrichten großer Quartiere für Familien mit vielen Kindern. Dabei werden die sächsischen Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau erstmals um kommunale Zuschüsse ergänzt. Auch für Single-Haushalte könne das Modell greifen. Im aktuellen Doppelhaushalt hat die Stadt dafür 2,4 Millionen Euro vorgesehen. Ab 2020 soll eine „kommunale Richtlinie zur Förderung preiswerten Wohnens“ entstehen. Verantwortlich: Heike Will vom AWS.

Die Stadt Leipzig will den Bau von preiswerten Wohnungen auch mit einem eigenen Förderprogramm unterstützen, das die Zuschüsse des Freistaates Sachsen unterstützt. Zurzeit läuft dafür ein erster Test an. Quelle: André Kempner

Robert-Koch-Park

Der 15 Hektar große Park in Grünau soll eine öffentliche Nutzung erhalten. Das Klinikum St. Georg gibt den Park und historische Gebäude, die es nicht mehr benötigt, zurück an die Stadt. Im Rathaus tüftelt schon eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe an einem Gesamtkonzept für die Zukunft. Der als Flächendenkmal geschützte Park soll zum Freizeitmagneten für die Grünauer werden. Beispielsweise möchte der Trägerverein vom „Haus Steinstraße“ aus der Südvorstadt sein soziokulturelles Zentrum gern in die frühere Chefarztvilla verlegen. Umzugstermin: frühestens Ende 2020. Verantwortlich: Jana Reinsch vom AWS.

Der Robert-Koch-Park – hier die zurzeit leerstehende Villa Sack – soll aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und zu einem Erholungszentrum mit vielen Angeboten für die Grünauer werden. Quelle: Dirk Knofe

Von Jens Rometsch