Leipzig

Immer mehr Briefwähler gibt es in Leipzig, rund 70000 Bürger hatten diesen Weg gewählt, um ihre Stimme für den Stadtrat und das EU-Parlament abzugeben. Das Rathaus hatte gut zu tun, um den Bearbeitungsstau abzuarbeiten – sogar Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning schob mit Überstunden. Klaus Siebeneichner versteht das alles nicht: „Alle Welt redet von Digitalisierung, aber in diesem Zusammenhang ist nichts zu sehen“, sagt der LVZ-Leser. „Die Mehrheit der Bürger besitzt einen PC. Es wäre doch ganz einfach die Wahlscheine per Internet zu senden. Die Kreuze könnte man reinsetzen, das Dokument zum Beispiel mit Personalausweis-Nummer codieren und zurücksenden.“

Das Dezernat für Allgemeine Verwaltung im Rathaus verweist auf den „grundlegenden Akt unserer repräsentativen Demokratie“, der nach strengen rechtlichen Vorgaben erfolge – etwa für die Gestaltung von Wahlbenachrichtigungen, Wahlscheinen oder Stimmzetteln. Abweichungen könnten Rechtsbrüche darstellen und die Wahl ungültig machen. Die Onlinedurchführung sei deshalb ausgeschlossen. „Allerdings ist es in Leipzig bereits seit mehreren Jahren möglich, den Briefwahlantrag online einzureichen. Die Briefwahl selbst erfolgt dann allerdings papierhaft und mit Postversand.“

Von bm