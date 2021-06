Leipzig

Die Zahl preisgünstiger Wohnungen für Bedürftige ist in Leipzig stark gesunken. 2014 lagen noch 51 Prozent der Inserate für freie Quartiere unter einer Kaltmiete von 5 Euro pro Quadratmeter. Hingegen waren es im Jahr 2019 nach Angaben der Stadt nur noch vier Prozent.

Inzwischen dürfte die Zahl noch kleiner sein. Denn die Angebote für freie Wohnungen erreichten 2020 einen neuen Höchstwert von durchschnittlich 7,10 Euro kalt pro Quadratmeter, informierte am Donnerstag Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Die wachsenden Probleme auf dem Leipziger Wohnungsmarkt hingen auch mit weiter steigenden Einwohnerzahlen zusammen. So legte im letzten Jahr die Zahl der Haushalte um 2800 auf 345.700 zu. Vor zehn Jahren waren es erst 295.000 Haushalte – also rund 50.000 weniger.

Stadt: Nur noch rund 7000 freie Wohnungen verfügbar

Dienberg stellte gleich drei neue Berichte der Stadt zum Wohnungsmarkt vor. Demnach beträgt der marktaktive Leerstand an sofort vermietbaren Quartieren aktuell nur noch 2,2 Prozent. „Die Berichte zeigen, dass steigende Mieten und zunehmende Knappheit nicht in allen, aber in einigen Segmenten zu Problemen führen.“ Den schlimmsten Mangel gebe es bei Unterkünften für nur eine Person – das seien mittlerweile 55 Prozent aller Haushalte. Doch auch günstige große Einheiten für mindestens vierköpfige Familien ließen sich kaum noch finden.

Neben der Aral-Tankstelle an der Landsberger Straße errichtet die kommunale LWB gegenwärtig 106 Sozialwohnungen und eine Kita. Quelle: Jens Rometsch

Zwar habe die Stadt 2020 mehr denn je Baugenehmigungen erteilt: für exakt 4328 Wohnungen. Doch davon werde stets nur ein Teil – gut die Hälfte – verwirklicht. Bei den Baufertigstellungen von Eigenheimen gab es 2020 sogar einen Negativrekord von nur noch 261 Häusern. Die Stadt wolle ab Herbst ihr wohnungspolitisches Konzept schärfen und im „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ mit der Immobilienwirtschaft zu verbindlichen Vereinbarungen kommen, sagte Dienberg. „Wir müssen die Zahl der Fertigstellungen erhöhen. Dabei geht es auch um die Sicherung von vorhandenem, günstigen Wohnraum.“

Gebraucht würden 1460 Sozialwohnungen pro Jahr

Der Freistaat Sachsen solle dabei noch stärker unterstützen. Leipzig habe einen Bedarf von jährlich 1460 neuen Sozialwohnungen, für die 59 Millionen Euro an Fördermitteln nötig wären, so Frank Amey vom Amt für Stadtentwicklung. Tatsächlich überweise das Land in diesem Jahr 25 Millionen Euro. Obwohl das Programm seit 2017 läuft, habe das Amt erst Verträge über den Bau von 1650 Sozialwohnungen in Leipzig unterschreiben können. Davon seien 291 fertig.

In Wahren entsteht gerade der Wohnpark Flößenstraße mit 159 geförderten Sozialwohnungen. Ende 2022 will sie der Privatinvestor OHG/Familie Sauter fertigstellen. Quelle: privat

Falls der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zustimmt, gilt in Leipzig ab 24. Juni ein neuer qualifizierter Mietspiegel, ergänzte Tom Hübner vom Sozialamt. Auf dieser Grundlage hebe die Kommune dann im Herbst ihre Miet-Erstattungssätze für Bedürftige an. Der Richtwert dieser sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) liegt in Leipzig derzeit noch bei etwa fünf Euro kalt pro Quadratmeter. Der genaue Wert ist abhängig von der Größe einer Bedarfsgemeinschaft.

Sofern die Staatsregierung auch in den nächsten Wochen keine Entscheidung zur Einführung einer Mietpreisbremse in Sachsen trifft, wolle die Kommune diesbezüglich in Dresden noch mal intervenieren, erläuterte auf Nachfrage Stefanie Komm vom Stadtplanungsamt.

Kritik kam postwendend von örtlichen Bau- und Immobilienfirmen, die teilweise im „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ mitarbeiten. Das Rathaus vermittle ein falsches Bild, monierte die Plattform Stadtgestalter. Der marktaktive Leerstand sei in Wahrheit viel größer. Mit 29 Prozent habe die Mietkosten-Belastung der Haushalte gerade einen Zehn-Jahres-Tiefstwert erreicht. „Leipzig zählt bundesweit zu den preiswertesten Mieterstädten.“

Von Jens Rometsch