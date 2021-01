Rathaus will Runden Tisch zur Zukunft der Leipziger Kleinmesse einberufen

Leipzig

Leipzigs Schausteller sind gleich doppelt gebeutelt: Zum einen zwingt sie Corona zum Nichtstun, ihre Fahrgeschäfte verpackt im Lager stehen zu lassen und auf überlebenswichtige Umsätze zu verzichten. Und zum anderen: Selbst wenn die Pandemie einmal vorbei ist, sind die Aussichten für sie alles andere als rosig. Denn die Zukunft der traditionsreichen Leipziger Kleinmesse auf dem Gelände am Cottaweg ist aufgrund der Expansionspläne des Bundesligisten RB Leipzig, der dort sein Trainingszentrum erweitern will, seit Längerem ungewiss. Schlechte Zeiten also für Leipzigs berühmtesten Rummel.

Das Archiv-Luftbild zeigt das Festgelände am Cottaweg, auf dem mehrmals im Jahr die Kleinmesse stattfindet. Der Platz, der in den Jahren 2007 bis 2010 grundlegend saniert wurde, wird aber auch für Zirkusgastspiele genutzt. Quelle: LVZ

„Verbindliches Zukunftskonzept“ soll Standortfrage klären

Bis Ende März will Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) deshalb nun einen Runden Tisch zur Zukunft der Leipziger Kleinmesse einberufen. Dieses Angebot hat jetzt das Kulturdezernat dem Stadtrat unterbreitet. Es greift damit einen Vorschlag der CDU-Fraktion auf, die den Runden Tisch beantragt hatte, um ein „verbindliches Zukunftskonzept“ für die Kleinmesse zu erstellen und die Standortfrage zu klären. „Wir wollen mit unserem Antrag die Unsicherheit für die Schausteller beenden“, sagte CDU-Stadtrat Konrad Riedel gegenüber der LVZ. Als Alternativstandort standen zuletzt der Alte Postbahnhof in Schönefeld und die Alte Messe im Raum.

Auch dem Rathaus sei wichtig, versicherte das Kulturdezernat, dass die Kleinmesse einen dauerhaften Standort hat, der verkehrsgünstig liegt und groß genug ist, um ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäft zu ermöglichen.

Als Teilnehmer des Runden Tisches schlägt das Kulturdezernat Vertreter des Leipziger Schaustellervereins, des Marktamtes und der Ratsfraktionen sowie die Bürgermeister Thomas Dienberg (Bau), Heiko Rosenthal (Umwelt/Ordnung) und Skadi Jennicke (Kultur) vor. Eine Partei fehlt der CDU jedoch noch. „Es wäre schön, wenn auch RB mit am Tisch säße“, betonte Riedel. Schließlich hänge das Schicksal der Kleinmesse eng mit der Entwicklung des Erstligisten zusammen.

Mehr als 100-jährige Tradition

Die Leipziger Kleinmesse hat eine mehr als 100-jährige Tradition. Sie findet drei Mal im Jahr auf dem Festgelände am Cottaweg statt – im Frühjahr, Sommer und Herbst für jeweils mehrere Wochen – und ist Anlaufpunkt für Jung und Alt. Im vergangenen Jahr machte Corona den Schaustellern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Das erste und zugleich letzte Mal in dem Jahr konnten sie im September ihre Fahrgeschäfte in Betrieb nehmen und Besucher auf der Kleinmesse empfangen.

Bekannt ist die Kleinmesse nicht zuletzt für ihren soziales Eintreten. So laden die Schausteller in jedem Frühjahr Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zum kostenlosen Rummel-Vergnügen ein. Das Angebot nutzen jeweils bis zu 7000 Menschen.

Stadtrat Riedel: „Schon wegen ihres gesellschaftlichen Engagements und ihrer langen Tradition haben es die Schausteller der Kleinmesse verdient zu wissen, was auf sie zu kommt.“

Von Klaus Staeubert