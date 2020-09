Leipzig

Im Waldstraßenviertel durchleben Autofahrer ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) das Bewohnerparken in der Zone E für rechtswidrig erklärt und per 21. August vorläufig außer Vollzug gesetzt hatte, forderte das Rathaus zunächst weiter Parkgebühren. Doch am Mittwoch, dem 16. September, setzt die Stadt nun doch die Gebührenpflicht für diese Zone aus. Parkscheinautomaten sollen außer Betrieb genommen und die entsprechenden Schilder schrittweise demontiert werden. Doch was heißt das für Autofahrer, die nach dem 21. August im Waldstraßenviertel ein Knöllchen bekommen haben? Erhalten sie jetzt ihr Bußgeld zurück? Gilt das auch für Anwohner, die für nicht wenig Geld Bewohnerparkscheine erworben haben, die jetzt keinen Sinn mehr machen? Die Stadtverwaltung ist mit diesen Fragen offenbar überfordert: Sie zog am Dienstag eine dazu avisierte Erklärung des Rechtsamtes kurz vor Veröffentlichung dieser Ausgabe wieder zurück.

Warum kippt die Stadt um?

Der Stadt sitzen Juristen der Leipziger Kanzlei Füßer & Kollegen im Nacken, die jeden Schritt genau beobachten. Sie haben bereits eine Vollstreckung des OVG-Beschlusses angekündigt, wenn die Stadt Fehler machen sollte. „Wenn die Verwaltung die OVG-Entscheidung aussitzen will, wird das Bewohnerparken in Kürze nicht nur die Rechtsaufsicht, sondern erneut die Gerichte beschäftigen“, hat Rechtsanwalt Klaus Füßer erklärt. Er macht auch im Verwaltungsgericht Leipzig Druck. Denn dort stehe bereits seit Anfang des Jahres im Hauptsacheverfahren eine Entscheidung über einen Widerspruch zum Bewohnerparken aus (die LVZ berichtete). Zusätzlich war auch ein Antrag beim Verwaltungsgericht angekündigt worden.

Die Pläne der Stadt sind vorerst Makulatur. Das von der Neuregelung betroffene Bewohnerparkgebiet E erstreckt sich westlich der Leibnizstraße. Im Gebiet F muss weiter bezahlt werden. Quelle: Stadt

Werden Knöllchen zurückgenommen?

Während sich die Stadtverwaltung in Schweigen hüllt, ist für Verwaltungsrechtler wie Klaus Füßer die Sachlage klar: Für ihn sind die Knöllchen, die nach dem OVG-Urteil vom 21. August ausgestellt wurden, rechtswidrig erteilt und dürfen deshalb nicht eingefordert werden. „Wer einen solchen Bußgeldbescheid erhalten hat, sollte dagegen Einspruch einlegen“, rät der Anwalt.

Was geschieht mit den Bewohnerparkausweisen ?

Auch hier schweigt die Stadtverwaltung. Doch unabhängige Juristen beurteilen diesen Fall etwas anders als die Knöllchen-Frage. Der Grund: Es gibt vermutlich einen Anspruch auf eine zumindest teilweise Rückerstattung – dies juristisch durchzusetzen, ist aber offenbar sehr aufwendig. Es sei denn, die Stadtverwaltung kommt den Betroffenen entgegen und verabschiedet eine großzügige Kulanz-Regelung. Bislang gibt es dafür keine Anzeichen.

Gewerbetreibende des Viertels, die für einen Parkschein pro Jahr 250 Euro zahlen mussten, hoffen auf eine Rückerstattung. „Ich habe für zwei Parkscheine insgesamt 500 Euro gezahlt“, sagt Juliane Hauschild, Sprecherin der Bürgerinitiative „Parken im Waldstraßenviertel“, die seit Monaten gegen mehrere Regelungen des Bewohnerparkens Sturm läuft. „Die werde ich jetzt in einen Briefumschlag stecken, an die Stadt schicken und um Erstattung bitten.“

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadt hat bereits angekündigt, dass sie die Beschilderung so anpassen will, dass eine Verkleinerung des Gebietes bis zur maximalen Ausdehnung von 1000 Meter erreicht wird. Die Kanzlei Füßer & Kollegen will sich mit einem bloßen neuen Zurechtschneiden des Bewohnerparkgebiets nicht zufrieden geben. Aus ihrer Sicht sei der OVG-Beschluss dazu „völlig offen“. Die Richter hätten betont, alle weiteren Fragen zum Bewohnerparken seien „schwierig und der Klärung der Hauptsache vorbehalten“, heißt es dort. „Unser Mandant ist gewillt, Reparaturversuche gerichtlich überprüfen zu lassen“, kündigte Klaus Füßer am Dienstag an. Die Juristen vertreten die Interessen einer Steuerkanzlei mit 23 Mitarbeitern aus dem Waldstraßenviertel.

