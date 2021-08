Leipzig

Im Qualm anderer Leute zu stehen und auf die Straßenbahn zu warten – das ist für viele Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ein Graus. Zu denen, die passives Rauchen stört, gehört Sylvia Beck aus Gohlis. „Ich bin so schon krank genug“, sagt die 80-Jährige. „Wir haben rauchfreie Bahnhöfe, rauchfreie Züge und Straßenbahnen – aber warum nicht auch Haltestellen?“, fragt die Rentnerin.

Die Station Stallbaumstraße beispielsweise, die sie regelmäßig nutzt, sei klein. Dort könne man dem Zigarettenrauch nur entfliehen, wenn man die Sitzbank und den Unterstand verlässt. „Doch dann stehen wir alten Leute im Regen und Wind.“

Kampagne für rauchfreie Haltestellen – bislang Fehlanzeige

Dabei hatte die Rentnerin die Hoffnung, dass sich an dieser Situation bald etwas ändern werde. Denn im April befasste sich der Stadtrat mit einer Petition für rauchfreie Haltestellen. Da es laut Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bislang keine rechtliche Handhabe gebe, das Rauchen im Freien zu verbieten, hatte der Stadtrat die Stadtverwaltung einstimmig aufgefordert, zusammen mit den LVB eine öffentliche Kampagne zu starten, „die das Rauchen in den Haltestellenbereichen des ÖPNV kritisch thematisiert und zu gesunder Lebensweise und Rücksichtnahme auf Mitmenschen auffordert“. Zudem empfahl der Petitionsausschuss, die Einrichtung von Raucherzonen an der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof zu testen.

Passiert ist seitdem offenbar nichts. Die Verkehrsbetriebe haben noch immer keinen Auftrag dazu erhalten. „Wir warten auf den Gesellschafterbeschluss“, so LVB-Sprecher Marc Backhaus auf LVZ-Anfrage. Er verweist darauf, dass die LVB an der Haltestelle am Hauptbahnhof bereits größere Abfallbehälter mit Aschenbechern aufgestellt haben, um so die Raucherströme zu lenken.

„Öffentlicher Raum ist der größte Aschenbecher“

Doch nach Ansicht von Sylvia Beck bringt das nichts. „Das ist nur der Schluss der Veranstaltung. Die rauchen auf dem Bahnsteig und laufen dann höchstens zum Aschenbecher.“ Vielen ließen die Kippe aber einfach fallen, wenn die Bahn kommt. „Der öffentliche Raum“, ärgert sich die Seniorin, „ist der größte Aschenbecher.“ Obwohl die Polizeiverordnung das unter Strafe stellt.

Von Klaus Staeubert