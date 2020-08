Razzia zur Mittagszeit: Bundespolizei durchsucht Restaurants in Leipzig

Leipzig

Erneut sind Polizeikräfte in Leipzig zu einer Razzia ausgerückt. Beamte der Bundespolizei durchsuchten am Donnerstag drei Objekte in Leipzig. Unter Verdacht wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt stehe der Geschäftsführer von zwei Lokalen einer vietnamesischen Restaurantkette in der Stadt, teilte die Sprecherin der Bundespolizei in Leipzig, Yvonne Manger auf LVZ-Anfrage mit.

Suche nach Reisepass

Der 55-jährige Vietnamese soll einen Landsmann (29), der sich illegal in Deutschland aufhält, über einen längeren Zeitraum beschäftigt haben und auch deren Reisepass an sich genommen haben. Rund 65 Einsatzkräfte der Bundespolizei durchsuchten die Restaurants an der Jahnallee und im Stadtteil Schleußig, in denen der Verdächtige die geschäftliche Verantwortung trägt, sowie dessen Wohnung. Den Beamten ging es vor allem darum, den Reisepass des Schwarzarbeiters sowie andere Beweismittel sicherzustellen. Unklar ist, ob der Restaurantbetreiber weitere illegale Migranten beschäftigt hat.

Anzeige

Heiße Spur durch Schwarzfahrer

Auf die Spur der Restaurants kamen die Ermittler, weil der Angestellte beim Schwarzfahren erwischt wurde und in der Vernehmung dann umfassend aussagte. Gegen den jungen Vietnamesen werde in einem gesonderten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts und Leistungserschleichung ermittelt, hieß es. Nach LVZ-Informationen durchsuchen Einsatzkräfte des Zolls parallel zwei weitere Restaurants dieser Kette. Sie gehen Hinweisen auf Schwarzarbeit nach.

Weitere LVZ+ Artikel

Mehrere Lokale wurden am Donnerstag durchsucht. Ermittelt wird wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Quelle: Dirk Knofe

Erst am Dienstag hatte in Leipzig eine Razzia stattgefunden. Bei der Durchsuchung von Wohnungen und einem Büro wurden 500 Gramm Kokain und andere Betäubungsmittel, Computertechnik, Vermögenswerte in Höhe von rund 90 000 Euro sowie etwa 65 000 Euro in bar beschlagnahmt. Ermittelt wird gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 41 Jahren wegen des Tatverdachts des Drogenhandels.

Von Frank Döring