Razzia gegen Scheinehen in Leipzig – Ermittlungen in Grünau und Neuschönefeld

Im Rahmen einer bundesweiten Polizeiaktion haben Beamte am Mittwochmorgen unter anderem auch in Leipzig zwei Wohnungen durchsucht. Wie Behördensprecher Christian Fischer erklärte, ging es bei den Razzien in den Leipziger Stadtteilen Grünau und Neustadt-Neuschönefeld um den Vorwurf von Schleuserei und Scheinehen. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall gegen mehrere indische und pakistanische Staatsbürger“, so Fischer. Nähere Angaben zu den Vorwürfen wurden mit Verweis auf die noch laufende Ermittlungen der Behörden nicht gemacht.

Neben den Durchsuchungen in Leipzig gab es am Mittwoch unter anderem auch in Grimma ( Landkreis Leipzig) sowie in zahlreichen anderen Gemeinden in insgesamt 14 Bundesländern ähnliche Polizeiaktionen. Wie Fischer erklärte, waren daran insgesamt 200 Kollegen beteiligt.

Weitere Ermittlungen wegen Betrugs auf Ticketbörsen

Nicht alle Hausdurchsuchungen seien dabei wegen des Verdachts von Schleuserei und Scheinehen durchgeführt worden. Anderenorts ermittelten die Staatsanwaltschaften auch wegen des Betrugs auf Online-Ticketbörsen, so Fischer. Einen direkten Zusammenhang zwischen den insgesamt drei Ermittlungsverfahren verschiedener Staatsanwaltschaften gebe es nicht.

Medienberichten, die konzertierte Aktion sei aufgrund der Corona-Krise aufgeschoben und deshalb nun erst nach den Lockerungen möglich worden, widersprach Fischer. „Wir hätten die Durchsuchungen auch vor vier Wochen durchgeführt“, so der Behördensprecher. Die Beamten hätten allerdings aufgrund der geltenden Schutzbestimmungen auch jetzt noch in besonderem Maße auf Infektionsschutz geachtet.

Im Laufe des Tages will sich die Bundespolizei zu den Ergebnissen der Durchsuchungen äußern.

Von Matthias Puppe