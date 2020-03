Rechnungshof legt Finger in wunde Punkte des Leipziger Nahverkehrs

Leipzig

Staus, Lärm und Luftverschmutzung bleiben in Europas Städten eine Plage – das gilt nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs auch für Leipzig. Trotz zahlreicher finanzieller Unterstützung vor allem für U- und Straßenbahnen sowie Radwege und intelligente Verkehrssysteme gebe es „keine eindeutigen Anzeichen“ für eine Verkehrswende, heißt es in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Die Auto-Nutzung sei hoch wie eh und je „und die Luftverschmutzung liegt in vielen Städten immer noch über den sicheren Grenzwerten“.

„Fahrpreise steigen stärker als Spritpreise“

In Leipzig stören den Rechnungshof die Fahrpreise für Busse und Bahnen. So sei der Preis für Monatsfahrkarten von 2011 bis 2018 um mehr als 40 Prozent angehoben worden, um einen Teil der steigenden Betriebskosten zu decken, wird in dem Bericht kritisch vermerkt. Gleichzeitig seien die Spritpreise gesunken. Wenn Kraftstoff billiger wird, steigen tendenziell mehr Menschen ins Auto, warnt der Rechnungshof.

„Vororte schlecht in Nahverkehr eingebunden“

Konstatiert wird auch eine zu geringe Anbindung der Pendlerzonen in den Randgebieten an den öffentlichen Nahverkehr. Dies führe dazu, dass die Zahl der Fahrten von Vorort zu Vorort kontinuierlich zunimmt und das trage dazu bei, dass Privatfahrzeuge dort deutlich stärker vertreten sind als in den gut an die Innenstadt angebundenen Vierteln, heißt es.

Während Leipzigs Nahverkehrsversorgung in den innenstadtnahen Bereichen sehr gute Noten erhält, erzielte die Stadt bei der Anbindung ihres Umlandes einen der schlechtesten Werte im Städtevergleich. In diesem Punkt wurde nur eine Nahverkehrsversorgung von 70,7 Prozent ermittelt, während diese im Hamburger Umland 99,5 Prozent beträgt, in Madrid 96,7 Prozent und in Warschau 84,8 Prozent.

Geplante Verbesserungen reichen nicht aus

Auch Leipzigs Pläne für eine wirksame Integration der umliegenden Gebiete in das Nahverkehrssystem werden nur als unzureichend eingestuft. „Mit Ausnahme von Barcelona wurden die umliegenden Gebiete in keiner der besuchten Städte in die Pläne für urbane Mobilität eingebunden“, obwohl dies „der Schlüssel für eine nachhaltigere urbane Mobilität“ sei, heißt es.

Radfahren ist attraktiver geworden

Gelobt wird Leipzig in dem Papier für seine Strategie, der Pkw-Nutzung in der Stadt entgegenzuwirken. Weil anstelle von Auto-Parkplätzen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder installiert wurden, sei die Verfügbarkeit von Parkflächen für motorisierte Fahrzeuge verringert und die Attraktivität des Radfahrens erhöht worden. Die Daten der Stadt Leipzig würden auch zeigen, dass sowohl die Instandhaltungs- als auch die Investitionskosten für Radwege deutlich niedriger sind als bei allen anderen Verkehrsmitteln.

Langfristplanung zu unkonkret

Konstatiert wird allerdings auch, dass Leipzig zu den untersuchten Städten gehöre, die zwar einschlägige Strategien für eine nachhaltige Mobilität verabschiedet haben, doch die Pläne für ihre Umsetzung Mängel „wie etwa unklare Angaben zu Prioritäten, Kosten und Finanzierungsquellen“ enthalten. Leipzigs Plan beinhalte „beispielsweise kein Verzeichnis der Maßnahmen mit den dazugehörigen Finanzierungen oder Zeitplänen“, ist zu lesen. „Stattdessen wird auf Maßnahmen für bestimmte Sektoren verwiesen, die in anderen Plänen aufgeführt sind.“

„Finanzlage bessert sich“

In Leipzig hieß es am Dienstag, dass für solche besseren Anbindungen auch Akteure wie die Deutsche Bahn AG oder die Mitteldeutsche S-Bahn gefordert seien. Eine genaue Datierung der Umsetzung der im Nahverkehrsplan der Stadt enthaltenen Ziele sei wegen der unklaren öffentlichen Finanzierung nicht möglich. Doch das vor wenigen Tagen novellierte Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungsgesetz mache Hoffnung, dass sich dies bald ändere. Es gebe deutliche Signale vom Bund, für Infrastrukturverbesserungen mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Von Andreas Tappert