Der Streit um das Wackerbad in Gohlis – eine unendliche Geschichte. „Ja, wir möchten das Bad weiterhin betreiben“, beharrt Holger Drendel vom SV Wacker am Mittwoch zum Prozessauftakt im Landgericht. „Wir wollen Gerechtigkeit“, so der Vize-Vorsitzende.

2012 hatte der Verein das rund 100 Jahre alte und stark sanierungsbedürftige Freibad an der Max-Liebermann-Straße gepachtet – für 30 Jahre. Doch die Stadt Leipzig als Eigentümerin will es in die kommunale Sportbäder GmbH zurückholen. Nach der Räumungsklage der Stadt verurteilte das Amtsgericht den Pächter am 3. Juni 2019 zur Herausgabe. Dagegen wehren sich Drendel & Co. mit ihrer Berufung.

Welche Aussicht hat Berufung?

Doch die zuständigen Richter vom Landgericht deuteten in einem Beschluss vom 23. August 2019 an, „dass die Berufung höchstwahrscheinlich keinen Aussicht auf Erfolg hat“, sagt Richter Christoph Knuhr am Mittwoch. Und dass er diese Meinung teile, wonach das Freibad für die Allgemeinheit zu öffnen sei, fügt er hinzu. Diese Sätze bewegen Drendel und seinen Anwalt Arndt Hohnstädter nicht zum Einlenken. Nach SV-Wacker-Ansicht handelt es sich um kein öffentliches Bad, sondern eines für den Verein, Schulen und unter gewissen Umständen andere Vereine.

Kernpunkt der anschließenden Zeugenanhörung ist ein im Frühjahr 2018 mit der Kommune – außergerichtlich – geschlossener Vergleich. Während die Stadt meint, dieser sei nicht erfüllt worden, behauptet Drendel das Gegenteil. In dem Vergleich hatte sich SV Wacker verpflichtet, das Bad zu räumen, wenn die verkehrssichere Wiederinbetriebnahme bis 30. Juni 2018 nicht gelinge.

Prozessfortsetzung erst 2021

Und dies sei nicht gelungen, so die Stadt nach einer Begehung am 25. Juli 2018. „Es gab eklatante und sicherheitsrelevante Probleme; das hätte auch ein Laie erkennen können“, sagt eine damalige Sachgebietsleiterin vom Sportamt. Sie nennt Risse im Wasserbecken, eine verwilderte Außenanlage, grobe Verunreinigungen, nicht funktionsfähige Duschen. „Man konnte einer Wiederaufnahme als Badebetrieb nicht guten Gewissens zustimmen“, so die 34-Jährige. Ihren Eindruck bestätigt ein Rechtsamtsmitarbeiter: „Das gesamte Gelände war vernachlässigt, beschädigt und nicht verkehrssicher.“

Drendel widerspricht: Die Wasserqualität sei von der Hygiene nicht beanstandet worden. Und ein Installateur bezeugt, dass er – ehrenamtlich – Sanitäranlagen repariert habe. Weitere Zeugen werden beim nächsten Termin gehört: Am 15. Januar 2021!

