Diesen Mann kennt fast jede und nahezu jeder in Leipzig, den es hin und wieder in ein Lichtspieltheater zieht: Hans Höher, der Eismann aus den abgewickelten Kinos Casino und Capitol, der seit fast 20 Jahren im Reudnitzer Regina-Palast die Lacher auf seiner Seite hat, hört endgültig auf. Am Mittwoch ab 10.30 Uhr wird der 82-Jährige von den Kollegen um Regina-Chef Sven Erfurth gebührend verabschiedet.

Alles begann als Filmvorführer

Es sind viele eingeladen, die Hans Höher, den Cineasten durch und durch, das Leipziger Unikum mit Kultstatus seit dem 16. März 1962 begleitet haben. Just an diesem Tag begann sein Wirken vor, neben und hinter der Leinwand. Nun also, 60 Jahre danach, ist definitiv Schluss für den Mann, der als Filmvorführer bei der Bezirksfilmdirektion Leipzig ins Berufsleben einstieg. Und der sich nach der Wende als Verkäufer von Konfekt, Magnum & Co einen Namen machte. Denn wenn Hans Höher dem Publikum zarteste Eiscreme anpries, blieb meist kein Auge trocken.

„Die Sprüche sprudelten immer irgendwie aus mir heraus“

„Diese Sprüche sprudelten immer irgendwie so aus mir heraus, da musste ich nichts proben“, erzählte Hans Höher der LVZ wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag. Einmal so richtig in Fahrt, waren Bezüge zum bevorstehenden Film keine Seltenheit. Vor einer Vorführung von „Hamlet“ (Regie: Laurence Olivier; 1948) schmetterte er einst ein „Eis oder nicht Eis, das ist hier die Frage“ durch den Saal.

„Ich bin heute Ihr Eiskönig“

Als der Streifen „Die Eiskönigin 2“ anlief, betrat der gelernte Flügel- und Piano-Mechaniker mit Verve den Raum und skandierte: „Einen wunderschönen guten Tag, meine Herrschaften, ich bin heute sozusagen Ihr Eiskönig. Und empfehle ganz besonders Bottermelk Fresh Zitrone mit frisch gepressten Zitrusfrüchten aus unserem neuen Anbaugebiet bei Miltitz.“ Bei Solero von Langnese hieß es regelmäßig: „Nichts ist erotischer als Blutorange, meine Dame! Ich hätte hier allerdings auch noch einen Flutschfinger. Nehmen Sie ruhig das Eis am Stiel. Sie ziehen sich auch bestimmt keinen Splitter ein.“ Schlüpfrigkeit gehörte zum Verkaufsentertainment Marke Hans Höher wie das Popcorn auf den Boden eines jeden Kinosaales.

Schöne Tagestouren sind sein Ziel

Eigentlich ist der Mann mit dem flinken Mundwerk ja seit 2002 in Rente, doch das Salär aus der Schatulle von Vater Staat war nie üppig, es brauchte also noch ein wenig Input. Er selber will ab sofort endlich wieder das tun, was wegen Corona zwei Jahre lang so gut wie unmöglich war und zu einem eher schmalen Geldbeutel passt: mit einem bekannten Leipziger Reiseunternehmen schöne Tagestouren machen. Oder sich ein Sachsen-Ticket der Deutschen Bahn kaufen, sich durch die Gegend fahren lassen und dabei „genüsslich aus dem Fenster auf unsere schöne Heimat sehen“.

Zwei Eis wird er in seiner letzten Schicht noch los

Sein eigentliches Eismann-Finale erlebte Hans Höher am Sonntag. Einen Film gucken wollten an diesem Abend nur zwei Frauen und ein Mann. Zwei halbgefrorene Produkte wurde er dennoch los. „Ich bin dann nach Hause und habe nicht mal dran gedacht, dass das gerade mein letzter Dienst war. Ich freue mich auf das Neue, werde mich bestimmt nicht langweilen.“

