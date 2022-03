Leipzig

Das Verfahren zur Vergabe der örtlichen Stromkonzessionen in Deutschland taugt nichts. Das zeigt sich jetzt auch in der Region Leipzig, wo heftig um die wertvollen Verteilnetze in den Kommunen gestritten wird. Einerseits will der Versorger EnviaM seine angestammten Gebiete nicht verlieren, andererseits wollen die Leipziger Stadtwerke im Umland wachsen.

Eine solche Form des Wettbewerbs war vom Gesetzgeber ausdrücklich erwünscht. Doch er hat den Kommunen kein stabiles Werkzeug an die Hand gegeben, um den Wettbewerb für ihre Stromnetze rechtssicher organisieren zu können.

Sammelsurium komplizierter Vorschriften

Jede noch so kleine Gemeinde muss nach 20 Jahren ihre Konzessionen neu ausschreiben. Und dabei aus einem Sammelsurium von komplizierten Vorschriften alle möglichen Vergabekriterien selbst definieren – und die Offerten der Bieter dazu neutral bepunkten. In der Praxis macht das jede Bürgermeisterin und jeder Gemeinderat also nur einmal im Leben. Alle sind Anfänger – während bei den Energieversorgern etliche Verfahren durchrattern und die dortigen Profis fast immer Fehler finden, die aus dem Gesetzesbrei zum Thema Konzessionsvergabe herrühren.

Seit Jahren laufen deshalb überall im Land Gerichtsprozesse, die unnütz viel Geld kosten. Die Rechnung dafür begleichen letztlich die Steuerzahler und Stromkunden. Schon mehrfach haben die Länder die Bundesregierung aufgefordert, endlich klare Vorschriften zu erlassen. Erhört wurden sie leider noch nicht.

Von Jens Rometsch