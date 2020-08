Leipzig

Landschaftsprägend zieht sich bei Naunhof die Parthe durch Felder und Wiesen, nur im Flussbett fehlt es an Wasser. „ Fische, Kriechtiere – alle tot, der Fluss führt über Kilometer kein Wasser“, weiß Axel Bobbe von der zuständigen Talsperrenmeisterei. Der amtliche Pegel sank an der Messstelle Albrechtshain in den letzten Tagen immer weiter bis Montagfrüh um 4 Uhr auf eine Durchflussmenge von 0,001 Kubikmeter pro Sekunde. Danach war endgültig Schluss mit Wasser.

Zulauf in Panitzsch

Wie durch Zauberei vermeldet der nächste Pegel in Leipzig-Thekla jedoch wieder Flüssigkeit. Rund 0,24 Kubikmeter waren es am Montag. Kenner wissen: Die Parthe speist sich zwar aus Grundwasser und kleineren Nebenflüssen. Aber wenn die wie derzeit alle versiegen, kommt der einzige konstante Zulauf aus Panitzsch. Dort betreibt der Abwasserzweckverband Parthe sein zentrales Klärwerk.

Pleiße führt überwiegend Grubenwasser

An der Pleiße sei es im Grunde derzeit nicht viel anders, rechnet Bobbe vor. Am Montag habe der Pegel am Messort Böhlen bei rund 1,7 Kubikmeter pro Sekunde gelegen – im Normalfall sprudeln rund sechs Kubikmeter Wasser gen Leipzig durch. Von den 1700 Litern aktuell entfielen jedoch etwa 1000 auf die Grubenwasserreinigungsanlage des Tagebaus in Neukieritzsch, rund 400 Liter auf die Abwässer des Kraftwerks Lippendorf, weiteres Wasser auf ein kommunales Klärwerk, und nur ein kleiner Rest könne noch „normales Flusswasser“ sein. „Es ist einfach zu lange zu trocken“, sagt Bobbe.

Fische sterben: der Stünzer Parkteich ist nur noch eine Pfütze. Quelle: André Kempner

Dutzendweise Zander erstickt

Gartenbesitzer stöhnen schon länger. Aber auch die Angler wissen kaum noch, wie sie ihre Bestände gerade in flachen Gewässern retten sollen. Friedrich Richter vom Anglerverband Leipzig, der im Großraum der Messestadt fast alle Gewässer unterhält, berichtete am Montag von Fischsterben in Döbeln und Thallwitz. Aber auch im Stünzer Park in Leipzig seien Fische wegen der Hitze verendet, ebenso in Kleinliebenau und Wiedemar bei Schkeuditz oder im Brauteich von Großpösna. Mitunter hätten 30 bis 40 Stück von etwa 80 Zentimeter langen Zandern bauchoben auf einem Teich geschwommen. „Da blutet einem als Angler schon das Herz“, sagt Richter. Zander gelten als sehr wohlschmeckende Edelfische.

Warmes Wasser bindet wenig Sauerstoff

Die Faktoren, die dazu geführt haben, seien überall ähnlich, so der Anglerpräsident: „Es gibt zu wenig Niederschlag und Grundwasser. Und wegen der Hitze kann das verbliebene Teichwasser nur wenig Sauerstoff binden.“ Die Fische würden letztlich ersticken.

Erschwerend komme an etlichen Seen noch der Blaualgenbefall hinzu. „Noch geht es ja. Solange sie leben, produzieren die Algen wenigstens noch etwas Sauerstoff. Aber wenn die Algen auch noch sterben, wird es richtig schlimm“, weiß Richter aus Erfahrung.

Zulauf kann teuer werden

An einigen kleineren Seen gebe es Brunnen, die natürlich angezapft würden. Aber eine Maßnahme wie vor zwei Jahren in Rückmarsdorf, wo der Anglerverband Leitungswasser der Wasserwerke Leipzig zupumpen konnte, werde es wohl nicht mehr geben können, trauert Richter. Denn letztlich habe der Verband das eingeleitete Wasser bezahlen müssen – ein teures Vergnügen bei den großen benötigten Mengen.

Von Jörg ter Vehn