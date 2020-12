Region Leipzig: Preise für Eigenheime steigen fast überall enorm

In der Region kosten Ein- und Zweifamilienhäuser nur in Markkleeberg noch mehr als in Leipzig. Zwar sank der Durchschnittspreis in Markkleeberg in diesem Jahr um zwei Prozent, dennoch lag er mit 3598 Euro bei 88 Angeboten weiter deutlich über den im Mittel 3197 Euro in Leipzig. Die Nachbarschaft zum Markkleeberger und Cospudener See dürfte für diesen Unterschied nicht unerheblich sein.

In Markranstädt stiegen die Angebotspreise für neue und gebrauchte Eigenheime im Jahr 2020 um 4,4 Prozent auf 2455 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Dort wurden 207 Offerten gezählt.

In Schkeuditz legte der Preis bei 284 Angeboten um 2,4 Prozent auf 2435 Euro zu. In Taucha betrug der Anstieg sogar zehn Prozent, bei 144 Angeboten wurden im Mittel 2695 Euro aufgerufen. Naunhof verzeichnete ebenfalls einen Anstieg um zehn Prozent auf nun 2929 Euro bei 126 Angeboten. Auf ein Plus von elf Prozent blickt Großpösna zurück, wo der Durchschnittspreis von 125 Angeboten 2922 Euro betrug. Zwenkau kommt jetzt mit einem Plus von sieben Prozent und 139 Angeboten im aktuellen Jahr auf einen Mittelwert von 2503 Euro.

Die höchsten Preissteigerungen in der Region verzeichneten 2020 Neukieritzsch (+43 Prozent auf 2299 Euro), Bitterfeld-Wolfen (+36 Prozent auf 1472 Euro), Schönwölkau (+22 Prozent auf 1909 Euro), Doberschütz (+21 Prozent auf 1835 Euro) und Sandersdorf-Brehna (+19 Prozent auf 1726 Euro).

Um jeweils annähernd vier Prozent sanken hingegen die Eigenheim-Preise in Weißenfels (jetzt 1525 Euro) und Krostitz (jetzt 1681 Euro), sogar um acht Prozent in Groitzsch (jetzt 1410 Euro).