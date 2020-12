Leipzig/Markkleeberg

Einhörner gibt es wirklich! Am Cospudener See kann man sie mit eigenen Augen sehen. Sogar auf ihnen reiten und die Region erkunden. Das Fabelwesen gehört zu den Sportgeräten, die sich neben Plüschzebras, Giraffen, Tigern, Hochrädern und Tretmobilen am Pier 1 ausleihen lassen. Doch nun müssen deren Vermieter Rhea Nentwich und Ingo Kurs wegen Corona pausieren. Aber zum Glück hatten sie da noch was im Köcher...

Der „Cospudener Wettlauf“: Blick aufs Spielbrett. Quelle: André Kempner

Anzeige

Freizeitgeräte aufs Brett verlegt

Rhea Nentwich und Ingo Kurs haben den „Cospudener Wettlauf“ erfunden. Ein Brettspiel für Familien, Freunde, Nachbarn, Leipzigliebhaber, Touristen… Die Unternehmer haben ihre Freizeitgeräte einfach aufs Brett verlegt. „Die Idee hatten wir vor einem Jahr“, erzählen Rhea und Ingo. „Wir haben getüftelt, entwickelt, geknobelt und ausprobiert – nach sechs Monaten konnte der Cospudener Wettlauf starten.“

Das Würfelspiel „Cospudener Wettlauf“. Quelle: André Kempner

Mensch-ärgere-Dich-nicht-Prinzip

Bis zu sechs Leute können mitmachen bei dem regionalen Würfel-Spiel. Es basiert auf dem Mensch-ärgere- Dich-nicht-Prinzip. Jeder erhält dreidimensionale, handbemalte Spielfiguren – also Einhörner, Gokarts, Hochräder oder Tretmobile und muss mit ihnen den Rundweg absolvieren. Per Floß oder der MS Cospuden gibt es auch Strecken über den See. Unterwegs müssen 60 Ereigniskarten gezogen und Fragen beantwortet werden. Leichte, schwierige, lustige. Das klingt dann so: Menschen, die am Wasser arbeiten, erzählen oft erfundene Geschichten – nennt man diese Seemannsgarn, Matrosenseil oder Kapitänsschnur? Wie tief ist der Cospudener See an seiner tiefsten Stelle? Was wurde vor der Flutung abgebaut? Wie hoch ist der Aussichtsturm Bistumshöhe und wie viele Stufen hat er? Wie heißt die besondere Kirche ganz in der Nähe des Sees?

Der „Cospudener Wettlauf“: Blick aufs Spielbrett. Quelle: André Kempner

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

Seemannsknoten knüpfen

Darüber müssen praktische Aufgaben gelöst werden: Achtknoten oder andere Seemannsknoten, wie der Palstek, müssen aus beiliegenden Seilen geknüpft werden. Den „Cospudener Wettlauf“ mit dem 841 x 541 Millimeter großen Spielfeld, auf dem der See nachgebildet ist, gibt es bei der Tretmobile-Vermietung Hafenstraße 23, beim Hafenmeister und im Tourismuszentrum Markkleeberg.

Von Ingrid Hildebrandt