Das von der Stadt Leipzig eingerichtete Ankommenszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nahm am Mittwoch seinen Betrieb auf. Bis zum Mittag bildete sich eine Riesenschlange vor dem Neuen Rathaus, warteten mehrere Hundert Menschen dort stundenlang auf ihre Registrierung. Zum Glück schien die Sonne. Hostessen brachten zur Freunde der Wartenden Getränke. Mitarbeiter des „Spielmobils“ kümmerten sich liebevoll um die Kinder.

Hunderte Kriegsflüchtlinge warten vor dem Neuen Rathaus. Quelle: Klaus Staeubert

Anmeldung ist Voraussetzung für Asyl- und Sozialleistungen

Ukrainer können sich zwar visumfrei drei Monate lang in Deutschland aufhalten. „Wenn man aber mit dem EU-Schutzstatus auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen oder sein Kind für eine Kita anmelden möchte, dann empfiehlt es sich, sich bei der Gemeinde zu registrieren“, sagt Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD), der den Ukraine-Koordinierungsstab der Kommune leitet.

Erster Anlaufpunkt für jeden Kriegsflüchtling in Leipzig sei das Erstaufnahmezentrum des Freistaates in Mockau. „Dort registriere ich mich, wenn ich ohne Unterkunft in Leipzig ankomme“, erläutert Hörning. „Hier im Rathaus helfen wir denen, die entweder schon bei Leipzigern untergekommen sind oder Menschen, die uns vom Freistaat zugeteilt wurden.“

Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning leitet zugleich die Ukraine-Koordinierungsstelle der Stadt Leipzig. Quelle: André Kempner

Eine der rund 500 Wartenden ist Tanja, eine 46-jährige Frau aus Charkiw in der Ostukraine. An ihrer Seite: ihre Cousine Julia (43). Sie lebt seit 20 Jahren in Leipzig, arbeitet hier als Straßenbahnfahrerin und hat ihre Verwandte bei sich aufgenommen. Tanja erzählt, wie sie am vergangenen Donnerstag in einem heillos überfüllten Zug Richtung Westen, polnische Grenze, fuhr, wo der Mann ihrer Cousine sie mit dem Auto erwartete und sie schließlich am Sonnabend in Leipzig ankam. Dann nimmt sie ihr Handy und öffnet ein Video, das sie von ihrer Wohnung aus aufgenommen hat. Blitze von Raketen und Granaten, die grell am Himmel aufleuchten, sind darauf zu sehen. Die Aufnahme stammt vom 24. Februar, 4.09 Uhr. Der Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine.

„Die Körper dieser Frauen sind hier, aber ihre Seelen sind in der Ukraine“

Die Nächte danach verbrachten sie im Keller und in U-Bahn-Stationen. Als sie auf einem Foto auf einen Mann zeigt, kullern ihr Tränen übers Gesicht, stockt ihre Stimme. Es ist ihr Ehemann, der zurückbleiben musste, um die Heimat zu verteidigen. So wie unzählige andere Männer, die Frauen und Kinder auf die Flucht, in die Sicherheit schickten.

„Die Körper dieser Frauen sind hier“, beschreibt Julia die Gemütslage nicht nur ihrer Cousine, „aber ihre Seelen sind in der Ukraine.“

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sei „eine große Herausforderung für uns alle“, sagt Bürgermeister Hörning. „Und wir wollen das Bestmögliche versuchen, den Menschen, die auf der Flucht sind, Sicherheit zu geben.“

Alle städtischen Dienstleistungen aus einer Hand

Montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr hat das Ankommenszentrum geöffnet. 15 Mitarbeiter wurden dafür aus verschiedenen Behörden zusammengezogen: aus dem Bürgerservice, aus der Ausländerbehörde, dem Referat Migration, dem Jugendamt und dem Sozialamt. Die Menschen sollen an den zehn in der Unteren Wandelhalle eingerichteten Schaltern alle Serviceangebote aus einer Hand erhalten – von der Beratung über die Anmeldung und die Bearbeitung aufenthaltsrechtlicher Anträge bis hin zu Sozialleistungen.

200 Menschen können sich bereits am ersten Tag dort registrieren. Weil der Ansturm so groß ist, legen die Mitarbeiter am Mittwoch eine Sonderschicht ein. Wer nicht dran kommt, erhält einen Warteschein für die nächsten Tage.

In der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses hat die Stadt eilig ein Ankommenszentrum für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet. An zehn Schaltern erhalten sie dort kommunale Dienstleistungen aus einer Hand. Quelle: André Kempner

Erst am Dienstag hatte Leipzig ein Neun-Millionen-Euro-Paket für die Flüchtlingshilfe auf den Weg gebracht, die Hälfte der Summe ist allein für die Unterbringung für Menschen aus der Ukraine vorgesehen. „Es zielt darauf ab, dass wir unsere Verpflichtungen als Unterbringungsbehörde erfüllen können“, sagt Hörning. „Diese Verpflichtung werden wir nicht in den Wohnzimmern und auf den Gästesofas der Leipzigern erfüllen können.“ Gleichwohl ist er dankbar für die „große humanitäre Geste“ der Leipziger, die private Unterkünfte zur Verfügung stellen.

Stadt sucht nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten

„Wir haben noch einige Kapazitäten frei“, so Hörning. Dennoch sind Sozial- und Liegenschaftsamt dabei, neue Kapazitäten zu erschließen. Es gehe um zentrale Unterbringungen, ganze Häuser, Wohnungen, aber auch um Zeltstädte. Auf wie viele Kriegsflüchtlinge hat sich die Stadt denn vorbereitet? „Fragen Sie Herrn Putin“, erwidert Hörning. „Wir sind vom russischen Generalkonsulat nur sehr eingeschränkt über die zu erwartenden Menschengruppen informiert worden.“

