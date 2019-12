Leipzig

Am Wochenende wird es in Leipzig und Umgebung grau und regnerisch. Dichte Wolken ziehen am Samstag auf und bleiben bis zum Start der neuen Woche hängen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Wetterexperten erwarten am Samstag gelegentliche Schauer, in Thüringen und Sachsen-Anhalt kann es zwischendurch lange trockene Abschnitte geben. Die Höchsttemperaturen klettern auf maximal zehn Grad.

Für den Sonntag kündigten die Meteorologen überall „Regen mit wechselnder Intensität“ an. Mit bis zu elf Grad bleibt es weiterhin sehr mild. Die neue Woche startet am Montag mit Schauern, ab den Nachmittagsstunden wird es in Sachsen und Sachsen-Anhalt teils auch gewittrig.

Orkanböen – Brockenbahn stellt Verkehr ein

Schon am Freitag zeigte das ungemütliche Wetter seine Auswirkungen: Wegen angekündigter Sturmtiefs stellten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Zugverkehr zum Brocken ein. „Auf dem Brockengipfel werden schon jetzt schwere Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis in den dreistelligen Bereich erreicht“, teilte das Unternehmen am Freitagmittag mit.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) rangiert im Bahnhof Schierke. Am Freitag musste der Verkehr wegen Orkanböen eingestellt werden. (Archivbild) Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zwischen Schierke und dem Brocken - mit 1141 Meter der höchste Berg im Harz - rollte nur bis zu den Mittagsstunden die Dampflok. Ob der Verkehr am Samstag wieder regulär aufgenommen werde, müsse kurzfristig entschieden werden.

Von dpa/jhz