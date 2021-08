Leipzig

Sie haben ziemlich konkrete Vorstellungen, wie es ist, reich zu sein: „Kaufe ich mir ein Haus in der Beethovenstraße, in der Brandstraße oder doch auf den Bahamas? Welche meiner Armbanduhren trage ich heute beim Brunch mit Christoph Gröner?“ Diese Fragen sind dem Aufruf zu einer Demo an diesem Sonnabend in der Leipziger Innenstadt vorangestellt. Das Motto des Aktionstages des Umverteilungsbündnisses „Wer hat, der gibt“, der an diesem Tag bundesweit in mindestens 20 Städten stattfindet: „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten!“

Ab 13 Uhr soll es am Augustusplatz losgehen. Geplant ist ein Aufzug durch die Innenstadt. Zu den Mitstreitern zählen verschiedene studentische Gruppen, aber auch Gewerkschaften und das Bündnis „Ende Gelände“, sagte Marius Neubert vom Organisationsteam gegenüber der LVZ. Er betonte, dass man bewusst parteiunabhängig agiere. Gleichwohl werde die Veranstaltung aufgrund der inhaltlichen Nähe etwa von der Linken unterstützt. Neubert ist selbst Mitglied dieser Partei.

„Vermögen obszön gesteigert“

Zufall ist der Termin kurz vor der Bundestagswahl keineswegs. Man wolle „Umverteilung und die Forderung nach einer gerechten Gesellschaft zum Wahlkampfthema machen“, heißt es in dem Aufruf. Die Corona-Pandemie habe enorme Kosten für die öffentlichen Haushalte verursacht und viele Menschen an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz getrieben. „Währenddessen haben die Reichen ihr Vermögen noch einmal obszön gesteigert“, so die Veranstalter. Die zentralen Forderungen sind in einer Petition vom Frühjahr formuliert, die inzwischen von mehr als 55.000 Menschen unterstützt wird. Zu den Erstunterzeichnern zählen der Schriftsteller Christoph Hein, die Sängerin Annette Humpe sowie die Grünen-Politikerin Marina Weisband.

Hamburg im Juli: Demonstranten fahren während der Schlauchbootregatta unter dem Motto „Wer hat, der gibt“ auf der Alster. Sie warben für eine Umverteilung von Vermögen in Deutschland. Quelle: Georg Wendt/dpa

„Wir fordern eine progressive Steuerpolitik, die eine langfristige Umverteilung des Reichtums von oben nach unten sichert“, heißt es in der Petition. „Konkret kann dies gelingen durch die Wiedereinführung einer effektiven Vermögensteuer mit einem hohen Steuersatz und einem ausreichenden Freibetrag, eine effektive Besteuerung großer Erbschaften und Schenkungen, insbesondere von Betriebsvermögen, die Bekämpfung der Steuervermeidung multinationaler Konzerne, durch eine EU-weite Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung und die Einführung eines ausreichenden Mindeststeuersatzes, die Anhebung des Spitzensteuersatzes der Einkommenssteuer für besonders hohe Einkommen, eine einmalige Vermögensabgabe zur Deckung der Kosten der Corona-Krise.“

„Privatjets und Spendengalas“

Gerade um den Spitzensteuersatz gibt es seit Jahren Diskussionen. Diversen Veröffentlichungen zufolge sind davon mittlerweile rund vier Millionen Bürger betroffen – darunter nicht wenige, die gerade mal das 1,3-fache des Durchschnittslohns verdienen und damit zur Mittelschicht zählen und alles andere als reich sind. „Unsere Lebensrealität dreht sich nicht um Privatjets, Steuertricks und Spenden-Galas“, ist in der Demo-Ankündigung zu lesen. „Reiche können sich solche Fragen stellen, weil wir für sie arbeiten gehen.“ Kritik übt das Bündnis auch an der finanziellen Subvention vorgeblich klimaschädlicher Projekte durch den Staat. „Wir fordern, dass der Flughafen LEJ zurückgebaut wird“, so die Demo-Veranstalter. Zudem gehe man gegen Großkonzerne im Bereich Wohnen und eine steigende Verdrängung auf die Straße.

Wie das Ordnungsamt der Stadt auf LVZ-Anfrage mitteilte, werden rund 500 Teilnehmer erwartet. In der Versammlungsanzeige seien sogar 1000 angegeben worden. Die Demoroute verläuft über Augustusplatz, Roßplatz, Martin-Luther-Ring, Dittrichring, Thomaskirchhof, Markt, Goerdelerring, Tröndlinring, Willy-Brandt-Platz und Georgiring zurück zum Augustusplatz. Das Ende ist gegen 18 Uhr geplant.

