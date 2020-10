Es geht um Abstand, scheinbare Gemeinschaft und Einsamkeit: Die Compagnie Erweiterte Zugeständnisse Leipzig/Wien trägt in ihrer neuen Inszenierung „Endivien. Plotpoints of Life“ auch den Theater-Bedingungen in Corona-Zeiten Rechnung. Dass das Stück nicht wirklich berührt, liegt aber an etwas Anderem.